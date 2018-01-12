陕历博公布韩休墓志 其夫人晚年成“佛系”老太太

西部网讯（记者 敬泽昊 刘璞华）2014年，陕西的考古工作者在西安市长安区发现了唐代宰相韩休与夫人柳氏的合葬墓，包括“中国最早的独屏山水画”在内的一批精美文物得以重见天日。在考古发掘结束之后，陕西历史博物馆的文物工作者一方面对韩休墓出土壁画进行修复，另一方面则开始对文物背后所蕴含的历史进行研究。近日，该馆首次公布了韩休和柳氏的两方墓志内容和研究成果，考证补充了史料记载，为后人研究韩休及其家族成员的生平提供了新的资料。
作为盛唐时期的重要政治人物，韩休在新旧唐书中均有传记。对比墓志志文，史料记载并未有太多出入。夫人柳氏，按照志文记载系河东柳氏这一唐代望族出身，嫁给同为望族的韩休，所生的七个儿子均步入政坛。其中韩滉成就最高，不仅位极人臣，还因为绘制《五牛图》而名垂青史。母以子贵，因为儿子们的升迁，使得柳氏得以厚葬，墓志尺寸甚至大于韩休墓志。
值得注意的是，墓志最后部分写到：“夫人晚年好道”，并开始出现“尘劳”、“万象皆空”、“慧缚”、“白业”、“玄为”等佛道用语。据推测，柳氏之所以寄心佛道，成为一名“佛系老太太”，或是自身对佛道有所感触，生活中受其影响，或是韩休去逝后，柳氏孤苦，以佛道为精神依托。
编辑： 秦怡
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