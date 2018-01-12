陕西警方破获一起跨国电信诈骗案，63名犯罪嫌疑人被押解回国。

西部网讯（记者 赵昊） “法网恢恢，疏而不漏”，1月12日下午4点，随着押解63名电信诈骗犯罪嫌疑人从老挝回国的包机降落在西安咸阳国际机场，这起历时数月之久的跨国电信诈骗案终于告破。

2017年10月份以来，陕西先后发生多起电信网络诈骗案件，给人民群众造成了严重财产损失。

接到报案后，陕西省公安厅和西安市公安局共同对案件线索进行了分析研判。经查，位于老挝境内有多处电信网络诈骗窝点，其中，针对陕西及全国多省市实施电信网络诈骗作案180余起，涉案金额达到2000余万元。

面对案情，陕西省公安厅迅速向公安部进行汇报，并指定西安市公安局成立专案组开展案件侦破，同时，在公安部统一指挥下，专案组赴老挝开展调查取证及抓捕工作。

经缜密调查，在掌握相关犯罪事实和证据的基础上，经过10余天的连续奋战，2017年12月21日，在老挝警方的配合下，专案组民警对藏匿于万象市官邸别墅的电信诈骗窝点开展收网行动，共捣毁窝点2处，抓获犯罪嫌疑人63名， 缴获大量银行卡、电脑、语音网关等涉案物证，涉案金额近2000万元。

“我们当时是12月13号抵达老挝，在通过技术分析确定了犯罪嫌疑人的藏匿地点后，我们就开始了调查取证”，陕西省公安厅刑侦局侦查四处副处长王昭告诉记者，为了尽可能多的搜集到犯罪证据，专案组民警昼夜蹲守，通过对犯罪窝点内嫌疑人生活规律等方面的观察，最终掌握到确凿的犯罪证据，并在老挝警方的协助下实施抓捕。

完成抓捕后，为确保犯罪嫌疑人的顺利移交，12日清晨6点30分，陕西省公安厅和西安市公安局组成工作组，并与130多名特警队员乘警务包机前往老挝万象实施移交工作。下午4点，警务包机在西安咸阳国际机场降落，63名犯罪嫌疑人被安全押解回陕。

此次出境打击，是陕西公安机关继2014年赴马来西亚打击电信诈骗犯罪后的又一次成功行动。虽然困难重重，但专案组民警圆满完成了任务，彰显出了我省公安机关严厉打电信诈骗违法犯罪，保护人民群众财产安全的坚强决心、信心和能力。

据悉，2017年，陕西电信诈骗立案数同比下降14.2%，破案4086起，抓获犯罪嫌疑人2323人，整体实现了我省电信网络新型违法犯罪案件发案数、损失数下降，破案数、抓获人员数上升“两升两降”的工作目标。

下一步陕西公安机关将持续开展严厉打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动，进一步加强国际执法合作，不断提高跨国跨境打击犯罪能力。