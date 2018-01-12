南郑新集镇政府回应"村民在镇政府办公室遭殴打"事件

汉中市中心医院开具诊断证明。

西部网讯（记者 周到）今天（1月12日），南郑新集镇木坪村55岁村民李全明给西部网民生热线反映，1月8日，李全明带着自制“大字报”找到新集镇人民政府，希望调解他和村长黄福荣之间的土地纠纷问题，没想到却在政府办公室挨了打。

根据李全明提供的两份诊断证明显示，李全明全身存在多处肋骨骨折及头部血肿。而南郑县新集镇政府则否认了发生过殴打事件。

这是李全明第三次跑到新集镇镇政府请求维权。“第一次是2016年过年前，他们说年后会解决。”春节过后，李全明在外出打工之前又跑了一趟镇政府，“我去告诉他们，如果问题不解决的话，我冬天回来的时候还会来找的。”李全明说。

1月8日是礼拜一，李全明一大早到达镇政府时，镇政府正在召开机关会议。会议结束后，工作人员看到李全明的“大字报”后劝说他把牌子撤掉，有问题到办公室去反映。过程中，李全明和工作人员发生了争执。

“好像是有上级部门来镇上检查工作，工作人员不让我嚷嚷，我没听劝说。”根据李全明描述，因为不听劝，他随后被五名工作人员拉进了办公室。

“走廊上有摄像头，房间里没有，进房间的一共有4个人，有两个人动手，两个人看着。”李全明告诉记者，“镇司法所副主任苏某某用膝盖倒击胸口三下，主任谢某用拳头击打了头部一下”。李全明说，他当时就感觉呼吸困难，难以站立。

李全明说，因为要讨一个说法，所以他没有离开新集镇政府。“我要求他们带我去医院，他们不同意，我们就僵持住了。” 李全明在当天下午6点多报了警，并让妻子拿来了被褥，直接在镇政府司法所办公室住了一晚。

“第二天，派出所和司法所同意我到南郑县人民医院诊察，但要求我自行前往，医生诊断出多处软组织挫伤。”1月9日下午，李全明回到家，但胸部一直疼痛异常，“晚上躺在床上直接都起不来了。”

1月10日和11日，李全明又前往汉中市中心医院复查。医生分别开出诊断证明：左侧第2，3，4肋骨骨折，右侧第2，3肋骨骨折；头部血肿。

李全明在给西部网民生热线的投诉中说，目前打人的工作人员还在正常上班，所有医疗、交通费用都是自己在承担，也没有人出面道歉。他希望政府部门给他一个说法。

对此，南郑县新集镇政府很快给予回复，双方因“大字报”产生了争吵，但整个过程中没有发生殴打事件。

回复称，李全明进入办公室后躺在地上说，不处理好不起来，扬言干部把他打了，随后在办公室铺下睡觉，经镇村干部及派出所多次劝说不离开。当晚，镇上领导安排人员在李全明滞留的隔壁办公室值班守候，随时关注李全明动态，并无任何异常情况发生。

南郑县新集镇政府表示，镇政府对此事高度重视，已成立工作组进行调查处理。

今天下午4点半左右，西部网记者跟李全民取得了联系。李全明说，并不满意这样的回复。“8号晚上办公室零下8度，没事咱为啥不走！”

另外，李全民还告诉记者，他今天去新集镇派出所沟通了后续处理问题，“派出所说，抓不抓人以后再说，现在先看病，派出所先给我垫付3000元费用，希望我能删除帖子。”

编辑： 沈晓芳