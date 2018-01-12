陕西交通运输业开出今年新"试卷" 陆水空一个都不落

陕西省交通运输工作会议今天召开。

西部网讯（记者 刘望）新一年，新计划。2018年，陕西的交通运输行业又会有什么样的变化呢？记者从今天（1月12日）召开的陕西省交通运输工作会议上了解到，2018年，陕西要基本建成全省第一条城际铁路，新开工高铁400公里以上，建成4条高速公路192公里、新改建、完善提升农村公路10000公里以上……老陕以后的回家路将越来越便利。

铁路、水路、航空一个都不落

老陕回家路越来越方便

陕西省交通运输厅的工作计划中指出，新的一年要加快实施西安至银川高铁，全线建设西安至延安高铁，争取开工西安至十堰高铁。确保西安北至机场城际铁路西安北至空港新城段按期建成。

积极配合建成阳安铁路大岭铺至安康东直通线，推进实施阳平关至安康铁路扩能、蒙西至华中和神木至靖边3条干线铁路。除了要完成的项目，交通运输部门还谋划推进机场经西安南至西安东城际铁路项目，推进延安至榆林、西安至安康高铁前期工作，为早日开工创造条件。

对于陕南来说，水路航运则是陕西立体交通的重要一环。2018年，陕西将完成汉江洋县至安康291公里水域航道整治，完善旬阳、蜀河、白河3个水电枢纽过船设施建设前期手续。推动“水运+旅游”融合发展，深入研究渭河旅游航道和黄河壶口至禹门口航道整治方案，支持建设一批小型码头和港口。

年内还将争取开工西安咸阳机场三期工程，增开国际国内航线10条以上，完成旅客吞吐量约4500万人次。加快组建本土货运航空公司，建成延安新机场和韩（城）合（阳）机场通用部分，力争完成榆林机场飞行区扩建。加快推进安康机场迁建，争取开建神木、华山通用机场。

农村通车率提高到97%以上

商洛、安康建6个客运站

陕西还将推进实施咸阳高客等综合客运枢纽，加快建设西安新筑等铁路物流园区和延安城北等公路货运枢纽。成立快递物流产业联盟，加快快递物流运输发展。推进公铁、空巴、空铁等联程运输，与咸阳国际机场、西安北客站等建立协作机制，方便旅客换乘出行。

另外，陕西将积极推动农村地区“交邮”“交商”融合发展，完善农村末端配送网络。以12县区31个试点项目为带动，推进全省城乡客运一体化发展，全省建制村通客车率提高到97%以上。

商州城东、恒口客运站、安康江北货运站等6个项目或将建成，陇县、华阴客运站，平利货运站等6个项目年内开工，建成投用15个乡镇综合服务站。新创建四星级汽车客运站2家，支持在高铁站、机场、旅游景区发展汽车租赁服务。

编辑： 刘望