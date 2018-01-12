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眉县监察委员会成立 为宝鸡首家县级监察委员会

时间：2018-01-12 15:21:30  来源：西部网-陕西新闻网  作者：鲁鹏飞

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眉县监察委员会成立 为宝鸡首家县级监察委员会

西部网宝鸡讯 （记者鲁鹏飞）1月11日,眉县十七届人民代表大会第二次会议选举戴慧萍同志为眉县第一届监察委员会主任。这标志着宝鸡市首家县级监察委员会正式产生。

 

新当选的眉县人民政府县长叶盛强、县监察委员会主任戴慧萍向宪法庄严宣誓。

西部网宝鸡讯 （记者鲁鹏飞）1月11日,眉县十七届人民代表大会第二次会议选举戴慧萍同志为眉县第一届监察委员会主任。这标志着宝鸡市首家县级监察委员会正式产生。

随后，根据眉县监察委员会主任戴慧萍提名，眉县十七届人大常委会第八次会议表决任命魏复平、刘敏为眉县监察委员会副主任，王璐芳、李平安、闵锐为眉县监察委员会委员。新当选的监委会班子成员向宪法进行了宣誓。这标志着宝鸡市首家县级监察委员会正式产生。

编辑： 樊婷婷

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