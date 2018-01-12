陕西去年改善323万人饮水安全 自来水农村普及率86%

在陕西咸阳淳化丁户塬北凹自然村，村民用上安全干净的自来水。（摄影：肖敏）

西部网讯(记者 秦振) 记者今天（1月12日）从陕西省水利厅了解到，2017年陕西完成城乡供水建设总投资29.63亿元，解决和改善了323.7万人的饮水安全问题，全省农村自来水普及率达到86%（提高了3.5个百分点）。全省3489个贫困村、19.85万贫困户、66.94万贫困人口的饮水安全问题得到解决改善。

联合多部门做好“饮水安全” 多渠道资金筹措

记者了解到，在有效解决改善全省城乡居民饮水安全工作中，陕西省水利厅围绕“生活用水到屋里头”的目标，加快实施农村饮水安全巩固提升。联合省发改委下发了《关于做好“十三五”农村饮水安全巩固提升工作的通知》，就责任落实、任务分解、资金筹集、任务完成及监督考核等提出了具体要求。

同时，提请省政府与各地签订了《农村饮水安全巩固提升目标责任书》，联合省发改、财政等5部门下发了《农村饮水安全巩固提升工作考核办法》，构建起了省负总责、市县落实，层级负责、协同推进、横向到边、纵向到底的饮水安全巩固提升工作机制。

针对国家农村饮水安全资金大幅缩减的实际，陕西省水利厅在积极争取中央资金支持、稳定省级财政投入的基础上，督促市县用好金融优惠政策，多渠道筹措建设资金。

工程专项资金70%用于贫困村 水质达标为贫困退出先决条件

在工程建设中，把管网入户部分同步设计实施，确保新建房屋或有条件的农户生活用水通到厨房锅头、浴室喷头和厕所龙头。锁定全省56个贫困县和6128个贫困村，以及11个深度贫困县和482个深度贫困村，把省级专项资金的70%用于贫困县。

当前，陕西强力推动落实县级专管机构、运行管理办法和维修养护基金，全省已有78个县区组建了专管机构，91个县区出台了运行管理办法，76个县区建立了维修养护基金制度。

同时，下发了《关于加强我省农村饮水安全水质保障工作的指导意见》，把水质达标作为项目竣工验收和贫困退出的先决条件，初步构建起以卫生疾控部门监控为主、水利部门行业内控为辅、规模以上水厂自控为补充的饮水保障新格局。

数据显示，2017年全年陕西各县区共检测水样1.2万多个，水质合格率达到92%以上，初步实现水质检测常态化。同时，在陕南三市部署开展了以明晰产权和赋权释能为核心的供水工程“量化赋权”试点，取得了初步工作成效。

编辑： 肖昌希