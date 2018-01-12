母亲去世十几年银行存款难取出 "电子遗产"咋处理?

申办继承公证的程序及需要提供的证明材料。

西部网讯（记者 陈嘉伟）“银行要求证明‘我妈是我妈’，这种‘奇葩’的证明不是早都要求被取消了，为什么现在还有？”近日，家住西安纺织城的范女士向西部网“民生热线”栏目反映，称母亲去世后，一笔银行存款十多年了取不出来，各种证明让她犯了难。

民生热线：中国银行纺织城支行不作为 要我证明"我妈是我妈"

母亲去世十几年取不出银行存款

需先公证继承权

范女士告诉记者，她母亲于2002年去世。去世后，她发现母亲还有一个中国银行的存折，有3360元存款。而当范女士想要取出这些存款时，中国银行纺织城支行却要求她开具一些奇葩证明，“银行要求我证明‘我妈是我妈’，还有证明我姥姥、姥爷和我妈的亲属关系。”

范女士说，自己多次往返于纺织城和蓝田两地，寻找相关资料，但是仍有一些资料不够齐全，无法相互佐证。时至今日，母亲已经去世十几年，这3360元仍没能取出来。

1月11日，记者和范女士一同前往中国银行纺织城支行了解情况。

银行的大堂经理表示，银行方面从没有要求范女士开具这类奇葩证明。“我们要求的是公证处的公证书，人死亡的情况下，只能走法律程序才能取款，只有在公证书的情况下，银行才能查询死亡人名下的所有财产，后期还牵扯到继承的问题，都需要公证书。”

随后，记者又同范女士前往灞桥区公证处。公证处的工作人员表示，这个公证主要是继承权的问题，“申报继承公证都有一定的程序和材料，第一顺序继承人即配偶、子女、父母，那到底这个存款该怎么分配，需要继承人做声明放弃，如果继承人已经死亡的，还需要继承人的死亡证明。”

“像范女士的情况，她说她母亲去世时是离异状态，那范女士得拿出相应的证据，证明无配偶这个继承人；在子女这块，范女士拿着户口档案，证明其和死亡人的关系，还需要死亡人其他子女的放弃声明；父母这块，肯定也要拿着户口档案，证明其祖父母与母亲的关系，还有祖父母的死亡证明。”公证处的工作人员表示，公证是个法律程序，肯定是需要严谨对待的。

此外，公证处的工作人员还表示，证明如果存在遗失，也可以用其他证据佐证。“例如，死亡证明遗失的，可以用墓碑照片等佐证，如果是有正式人事关系的单位，一般入职的时候都会填写家庭主要成员及关系，这种人事档案资料也可以在一定程度上佐证，但优先级不如国家机关出具的文书。”

亲人去世“电子遗产”该怎么办？

微信、支付宝有相关规定

看到范女士的案例，有不少网友开始担心，“现在都流行无现金支付，如果人突然去世，支付宝、微信等电子钱包里的钱该怎么办？家人甚至可能都不知道这些钱的存在。”

对此，针对支付宝，记者发现《支付宝服务协议》中有着明确的说明。协议第四条第二款第三项中明确写到“支付宝会员号和账户仅限您本人使用，不可转让、借用、赠与、继承，但支付宝账户内的相关财产权益可被依法继承。”

关于微信零钱，记者没有在《腾讯微信软件许可及服务协议》看到相关条款，但微信程序内却提供了相应的办法。协议第七条第二款第二项中写到“微信帐号的所有权归腾讯公司所有，用户完成申请注册手续后，仅获得微信帐号的使用权，且该使用权仅属于初始申请注册人。”

同时，协议中还说明，非初始申请注册人不得通过受赠、继承、承租、受让或者其他任何方式使用微信帐号。

而在微信零钱界面下方，微信有列出“注册人已逝怎么取出微信零钱资金”的问题及解答。亲属需要向微信方面提交包括注册人已逝的证明（死亡证明或火化证明）及派出所、街道或居委会开具的，需要有双方的姓名和身份证号码且必须是直系亲属关系的“直系亲属关系证明”。

编辑： 陈嘉伟