未来三天陕西多地空气质量下降 气温有利于冬小麦越冬

西部网讯（记者 秦振）随着冷空气逐渐减弱，陕西大部分地区气温逐渐回升，空气质量也有所下降。记者今天（1月12日）从陕西省气象台了解到，因为没有强冷空气的作用，空气质量短时间内不会明显好转，但是这样的天气格局有利于秋播作物安全越冬。
“三九”寒冬仍旧持续 防霾保暖仍旧是重点工作
“最近一段时间陕西气候条件相对稳定，导致关中地区空气污染气象条件为四级，不利于空气污染物的稀释、扩散和消除，但其他地区相对较好。”陕西省气象台首席预报员侯建忠说到。
据记者了解，未来三天全省晴天间多云的天气为主，15-16日，陕南部分地区将会有小到中雪的天气，气温将有所回升，关中地区的最低温相比较之前回升明显。
侯建忠告诉记者，当前属于“三九”当中，全省大部分地区仍旧在寒冬之中，虽然近几日多地的最低气温有所回升，但整体温度仍旧维持在较低水平，所以添衣保暖和防霾仍旧是重点工作。
天气有利于陕西冬小麦越冬 15-16日或有小雪过程
据记者了解，当前，延安南部、关中及陕南大部分地区冬小麦、油菜等秋播作物处于越冬期，安康部分油菜现蕾。
近期，全省大部气温偏低，降水偏多，日照偏少，当前陕北、关中及商洛北部日平均气温都在0℃以下，月初降雪尚未融化，当前墒情较12月下旬无明显变化，秋播区大部地区墒情适宜，总体气象条件利于秋播作物安全越冬。但由于前期关中北部和商洛东部强降雪，对设施农业生产不利，局地大棚受损，这些地区存在一定安全隐患。
据省气象台短期气候预测，预计2018年1月中旬降水量与历年同期比较降水接近常年，旬平均气温与历年同期比较偏低2～4℃，15-16日，关中、陕南部分地区将有一次小雪过程。
侯建忠建议，应加强冬小麦田间分类管理，关注苗情和雨雪低温过程，加强晚苗弱苗管理，确保小麦安全越冬，同时设施农业要密切关注天气变化，做好增温和棚体加固工作。
编辑： 钟莹
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