2017年陕西空气质量排名咸阳倒数第一 商洛最好

西部网讯（记者 鄢山宇）2017年陕西13市（区）哪里空气质量最好？1月12日，记者从陕西省环保厅了解到，2017年陕西13个市（区）平均优良天数比例为65.3%，同比上升2.4个百分点，空气质量最好的是商洛，最差的是咸阳。

2017年商洛空气质量最好咸阳最差

2017年1~12月，全省13个市（区）平均优良天数比例为65.3%，同比上升2.4个百分点；PM2.5浓度为57微克/立方米，同比下降8.1%；PM10浓度为103微克/立方米，同比下降8.0%。13个市（区）空气质量由好到差依次是商洛、安康、榆林、汉中、铜川、宝鸡、杨凌、延安、韩城、西咸、渭南、西安、咸阳。

与去年1～12月相比，韩城、商洛、安康、西咸、杨凌、铜川、宝鸡、汉中、渭南等9个市（区）空气质量有所改善（按改善程度由高到低排序），榆林、延安、西安、咸阳等4个市（区）空气质量有所下降（按下降程度由高到低排序）。

其中，西安2017年优良天数比例为49.3%，同比下降3.2个百分点，主要污染物为细颗粒物（PM2.5）。PM2.5浓度为73微克/立方米，同比上升2.8%；PM10浓度为130微克/立方米，同比下降5.1%；O3浓度为185微克/立方米，同比上升14.2%。

关中8市区PM10、PM2.5同比双降

据了解，2017年陕西顺利完成年初省政府工作报告提出的“力争关中地区PM2.5浓度降低3%以上，优良天数平均增加5天”的任务。关中8市区优良天数平均198.3天，同比增加7.5天；PM10、PM2.5平均浓度同比下降。

尤其是入冬以来，关中地区空气质量改善明显，2017年11~12月，关中地区优良天数平均24.5天，比2016年同期增加了12.4天。重度以上污染天数平均6.5天，比2016年同期减少了14.1天。PM10平均浓度比2016年同期下降了21.4%，PM2.5平均浓度下降了30.8%。

2017年12月，13个市（区）空气质量最好的是商洛，最差的是咸阳。与2016年12月相比，除安康、汉中等2个市（区）空气质量有所下降外，其余市（区）均有所改善。西安12月优良天数比例为16.1%，同比上升6.4个百分点，主要污染物为细颗粒物（PM2.5）。

编辑： 肖昌希