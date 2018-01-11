男子谎称游戏厅“涉赌” 讹诈勒索店主30万被判刑

男子谎称游戏厅“涉赌”，讹诈勒索店主30万元被判刑。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 南岳）2016年下半年，西安临潼一名男子白某坚持打110报警电话，这一打就是90多个，最后白某进了看守所，这中间发生了什么。

检察官：“2016年6月到11月中间，西安雁塔警方多次接到举报电话，举报西安大雁塔广场一游戏厅存在赌博行为。”

检察官说的多次，可不是几次，十几次。

检察官：“经过统计是多达90余次，并且是同一举报人进行的举报。”

期间，西安雁塔警方联合西安市公安局相关部门、辖区文化部门对被举报的游戏厅进行了多次检查，然而并没有发现游戏厅里有赌博行为。

检察官：“举报人的举报行为是失实的。”

但是，游戏厅负责人对于频繁检查和涉赌举报不堪其扰，已经影响到了游戏厅正常经营，于是找到了举报人白某，问他究竟想干什么。

检察官：“白某最开始提出，店长得拿30万，这个事情就可以解决。”

在双方反复协商后，游戏厅答应给白某15万元，而且白某写下了保证书，表示收到钱后就不会再打报警电话骚扰游戏厅。可当白某收到了部分转账后，西安雁塔警方就将他抓获。

检察官：“所以被告人白某的主观目的是非常明确的，就是以非法占有为目的。法院以敲诈勒索罪判处白某有期徒刑两年，并处罚金五万元。”

无独有偶，2016年11月《都市热线》栏目也报道过西安莲湖警方打掉了一个报假警、敲诈游戏厅的团伙，而这样的来钱方式只能等来严厉的惩罚。检察官也提醒相关从业者，打铁还需自身硬，一定要合法经营，遇到敲诈及时报警，别给一些不法分子可趁之机。

编辑： 张娟