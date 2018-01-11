小伙新买一个月电动车自燃引火灾 商家不愿担责

小伙新买一个月电动车自燃引火灾 商家不承担责任。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 王炫雅）租住西安三桥锦绣华城小区的小康十月份买了一辆电动车，可他万万没想到，这辆崭新的电动车给自己惹成了大祸。

小康：“从网上搜了一下，网上就出来了一个分期零首付的一个电动车的广告，上边有个电话我就打了这个电话。”

随后，小康在西郊一家名叫“小郭车行”的店里4000块钱买了一辆麦威牌的电动车。可小康怎么也没想到，才骑了一个月的电动车给竟然自燃了。

小康：“我当时回来就把车停在了车棚，然后应该是九点多，我接到我同事电话，说车棚着火了你赶紧把车推出去，然后我去一看，车已经全部着了。我的车也是光剩了一个铁架子。当时消防提取了我的车的电瓶还有车辆控制器，拿到天津火灾物证鉴定中心进行了鉴定。鉴定结果消防说是我的车控制器短路造成的这样一个火灾。这边被引燃的电动车是11辆，还有一辆摩托车，可能下来得四五万吧。而且这边墙上烧的这一片瓷片，还有一楼屋内也有不同程度的损失，这些东西业主也是在向我这边追偿。”

眼看就快过年了，自己的电动车烧没了不说，旁边11辆电动车和摩托车也都被引燃，车棚烧毁，住户遭殃。现在面临的巨额赔偿让小康两口子寝食难安。而且小康怎么也想不通，自己才买了一个月的电动车咋就自燃了呢？于是他联系了“小郭车行”的老板和麦威电动车的厂家。

“小郭车行”老板：“我们不管，你说烧一个还可以，烧那么多，我不管你别找我。这个东西你找不到我的，我现在都关门了，人都不在店里了。”

厂家工作人员：“找经理，经理（电话）没人接。”

律师：“根据法律规定，受害者可以走法律途径起诉商家，商家产品质量问题应该承担主要责任。”

小康说，发生这样的事情他也会尽全力承担责任，但如果真是电动车质量问题的话，他希望卖家和厂家不要推脱责任，能主动承担责任，尽快给大伙儿一个说法。

编辑： 张娟