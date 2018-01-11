元旦放假店铺关了门 再营业时库房被砸货物散一地

元旦放假店铺关了门，再营业时库房被砸货物散落一地。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 简云珊）薛女士在西安含元北路经营着一家干果店，前段时间过元旦小长假，她就关了几天门，等到再去店铺的时候，一下子傻眼了。
薛女士透露，当他打开店铺大门后发现，店铺里乱七八糟一片狼籍，成箱的货物被堆放到了店门口。
薛女士：“库房被人砸烂了，货物散落一地，我透过门缝看到我后面库房多了一堵墙，东西乱七八糟给我摆到店里了，我的库房已经不复存在了，东西被搬到店里了。”
薛女士说，2017年11月，她从东玲商业运营管理有限公司名下花了一万八千块钱，以一年为期限租赁了这个商铺，想着可以做点小买卖维持生计。
薛女士：“花了1.8万租了房子，默认带了个库房，我东西就放里面了。房子还可以，在小区里有一定的人流量，房价也不是很高，就看中这一块。”
就这样店铺开了一个月，生意也算有点起色。前段时间元旦放假，王女士就关门回家去了，等她再来到自己的店铺，一切都变了样。
薛女士：“在两天前，我接到一个陌生电话，说下午你赶到现场，我们要砸库房，如果你不来的话，我们就砸了。我说我不方便来，她说他叫张楠。”
记者随后联系了租赁房的工作人员，他告诉记者，之所以这样做，也是因为市场有了新的调整。
工作人员：“后面那不属于她的承租地方，我有权改动。”
原来，薛女士在当初租赁这个商铺时，合同里并不包含库房。
薛女士：“后面是楼梯道，很低，根本没办法去营业，说是给我赠送的也就不写面积，我就一直默认把它当作库房。”
现如今房东要对库房所在的位置进行改动，于是就将薛女士的货物进行了搬离，并且将商铺后方的墙也堵上了。
工作人员告诉记者，目前会和薛女士协商处理这件事，等到薛女士统计出物品受损情况，他们再予以赔偿。
在这里，我们也提醒大家，做生意签合同要注意责权，所谓的口头承诺，可能会惹来麻烦。
编辑： 张娟
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