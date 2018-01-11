车主到洗车行洗车 一个月没来取车电话打不通

车主到洗车行洗车，一个月未来取车。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 李玄）一个月前，西安市宏光路石家花园小区门口的一家汽车行门前来了一辆要清洗的面包车，车主把车钥匙留在汽车行便去办事了。可一个月过去了，也没见车主来取车。

汽车行工作人员：“2017年11月11号，当时来了一个男的，他把面包车停在这要洗，说车好长时间没洗了，让我们把里外好好清洗一下，结果他就走了，到现在一个月的时间过去了，他也没有来。”

随后，洗车行的工作人员拨打了122道路交通事故报警电话，交警通过车牌查到了一个电话，拨打过去却是空号。

记者在现场观察，面包车的左前轮轮胎已经没气，而车前贴的年检标志也已经过期。

目前记者已经和辖区交警取得联系，未央交警大队三桥中队民警到现场之后，通过车辆行驶证信息查找到登记的相关电话号码，但是一直打不通。虽然这辆车已经年检过期，但因其并未在路上行驶，也没有影响交通，所以暂时不能对这辆车进行查扣，也不能进行拖移。最终，交警只能通过车辆上行驶证的信息再次进行查询，看能否联系到车主的亲朋好友。

编辑： 张娟