车辆信息被盗用新车上不了牌照，河北小伙跨省维权。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 张弛）在西安三桥附近的一家宾馆，记者见到了河北唐山的小王和同行的几位朋友。半年时间小王往返西安唐山多趟，而说起自己初次来到西安的原因，是小王买了新车却挂不了牌！

小王：“我花了92.6万买了一台丰田越野车，在当地上牌照的时候，被告知我这是一台‘黑’车。”

听到这样的回复，小王无比震惊，对于一辆进口汽车，小王购买后手续齐全，怎么就会上不了牌照呢？而且他的车还被怀疑是一辆问题车。为此，小王便于去年3月份开始着手调查。之后的几天，小王在当地交管部门发现，一辆挂有陕A牌照的汽车，在挂牌注册登记时，使用了和他购买车辆相同的“车架号”和“发动机号”。也就是说，拥有同样车辆信息的这两辆汽车，必有一个，造了假！

小王的朋友：“车的事情是我一直帮王哥来跑的，大概去年的9月份我来的西安，这是第三次来西安。”

根据小王在河北省报案后，警方查询到的车辆信息发现，这辆车的车牌号为：陕A39UH0，机动车所有人姓黄，而登记车辆同样为丰田陆地巡洋舰。当然这种事真会是巧合吗？如果不是，那又是哪里出了问题呢？

小王：“当时就跟中彩票一样，觉得不可能。发生这个事的几率特别小，就让我给赶上了。”

带着诸多疑问，小王再次来到了西安。他不仅想弄明白，套用他的车辆信息的人，究竟有着怎样的通天本领，蒙混过车辆管理部门的审查，以假乱真挂了牌。也想赶紧为自己的车洗脱“黑”名，尽早挂牌上路。再次来到那辆丰田车注册信息的西安市车管所郊县分所，记者见到了主管此事的车管科马科长。

车管科马科长：“这个稽查布控上午不是给你说了吗，下午找领导签字，就是要把他的车扣了。现在录入不一定啥时候能扣，你现在是唯一正确的，谁现在拿着这个在路上跑，都得被扣。”

在这位马科长的办公桌上，摆放的这个文件，正是他刚刚提到的，对于那辆陕A39UH0机动车录入稽查布控系统的申请材料。据马科长表示，他们目前已经查明，车牌号为陕A39UH0的丰田越野车确为盗用车辆信息，注册挂牌。而车辆所有人身份也已查明。

车管科马科长：“他是在吐鲁番上的牌照，去年3月份上的牌照，8月份转到我们这的。”

在重新调取车辆注册信息后，车管所工作人员发现，这辆陕A39UH0丰田车提交的手续中，购车发票明显涉嫌造假。但其他手续车管所的工作人员却并未提及，小王有点疑惑，难道车辆初次注册时就涉嫌造假的事实，到了变更手续，同样能够蒙混过关吗？这里也没发现那辆车有猫腻吗？

车管所马科长：“变更的时候就不查那些东西，人家变更登记，人家已经注册了，人家车的车架号和人家注册的是一模一样的呀，那造假当时我们也不知道呀，你是这，咱这会不纠结这个事了。”

现在对于小王来说，当务之急是赶紧让自己的车挂上牌，但这辆陕A39UH0的丰田车，依然在路上行驶，车辆违法的行为也尚未解决，对于他们来说还得等。

车管所马科长：“你老问我什么时候能挂上牌，啥时候我也给你说不了这个，我给你说是两天，给你说是一个月，因为这个时间我给你确定不了，我给你说那么多不都是假的吗？”

现在看来，河北小伙小王的遭遇的确有点趟枪的意味，但这种个例却并非偶然，一旦碰到这种事，我们应该怎么办呢？

律师：“那么盗用伪造车架号触犯了相关法律规定，严重情况下可能构成犯罪。车主可以向公安机关进行举报，车主造成的损失，可以向法院提起诉讼进行维权。”

编辑： 张娟