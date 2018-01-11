在陕投资港澳同胞或将享受我省职工住房公积金政策

今天（1月11日）上午，针对港商的“经济政策及劳动法研讨会”在西安举行。
西部网讯（记者 李媛）“省住建厅近期正在研究‘关于在内地就业的港澳台同胞享有住房公积金待遇有关问题的意见’，在陕就业的港澳同胞或将享有同我省职工一致的住房公积金政策，相信今后我们还会看到更多的便利化措施不断推出。”在今天（1月11日）上午举行的“港商在陕经济政策与劳动法研讨会”上，陕西省港澳办副主任姚金川向西部网、陕西头条记者透露。
去年内地推出不少加大吸引外资的政策，涵盖外资准入限制、财税支持政策、便利人才出入境等各方面措施。在陕西，营商环境也不断改善，港商应该如何有效利用、抓紧有利时机？
为此，香港驻成都经济贸易办公室邀请专家为在陕投资港商介绍近期发布的吸引外资政策，分析其对港商带来的影响，并探讨如何利用这些政策令港资企业有最大得益。同时，与港商分享企业如何运用科技，做更准确和高效的税务管理。专家还围绕近年来劳动争议案件数量逐年增加的情况，从违法解除劳动关系到相关的赔偿金或劳动合同的履行，结合典型的劳动争议案例与大家进行解读与分享。
姚金川还介绍，省住建厅近期正在研究“关于在内地就业的港澳台同胞享有住房公积金待遇有关问题的意见”，在陕就业的港澳同胞或将享有同我省职工一致的住房公积金政策。
截至目前，西安火车站、西安北站安装了识别港澳回乡证的自助取票设备；咸阳国际机场的国航、海航、东航、南航、深航五家航空公司安装了识别港澳回乡证的自助值机装置。咸阳国际机场计划在今年上半年安装涉及所有相关航空公司的自助值机装置。今年5月11日至13日即将举办的国家级第三届丝博会，会议期间将首次设立“陕港澳科技产业创新发展专题论坛”，持续扩大陕港澳合作交流的影响力。
编辑： 李媛
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