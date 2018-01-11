男子酒后坐浐河桥外欲轻生 原是女友"失联"太伤心

男子坐在浐河桥外的供暖钢架上。

西部网讯（记者 刘望）“今天我死不了，你不帮我找女朋友，改天我喝了酒就再去死。”一名酗酒的男子向民警发出“通牒”。昨天上午，这名男子坐在咸宁路的浐河大桥上，一边喝酒一边向西安交警灞桥大队的民警哭诉。

关了店铺来西安玩 女友连续三天都失联

这名轻生的男子叫赵小明（化名），今年25岁，家在四川，是当地一家理发店的老板。一年前，在洗脚城工作的冯潇潇（化名）常常去赵小明的店里剪头发，一来二去，赵小明就和冯潇潇熟识了，并结为男女朋友关系，前一段时间，冯潇潇还去了赵小明的老家见家长，两人决定过完年就结婚。

一个月前，冯潇潇提议，一年四季都在四川呆着挺闷的，不如去周边城市转一转，赵小明欣然同意，随后关掉了自己在四川的理发店，两人一起来到西安旅游。打算在西安发展的冯潇潇还在西安找了一份工作，准备安定下来。但是四天前，这份“安稳”的状态被打破了。

“她微信把我删除了，电话也把我拉黑了。我去她们店找她，人家说她两天前就辞职了。”一个即将嫁给自己的准媳妇儿突然消失了，这令赵小明十分愁苦，“我们俩感情很好，一年多都没有吵过架，现在就是找不到她了。”赵小明说，自己找冯潇潇找了三天三夜都没有线索，所以他不准备活了。

警察将该男子救下。

浐河桥上欲轻生 最终被救下

赵小明翻过栏杆，坐在咸宁路浐河大桥围栏外侧的供暖钢架子上，一边哭一边喝酒，偶尔还点上一支烟消愁。据报警的路人描述，赵小明坐在桥外侧时间并不久，但是旁边的酒却喝下了大半瓶，一边喝酒一边喊“我不活了！”周围人担心，一旦酒劲儿上来，一尺宽的钢架上赵小明坐不住掉进河里，后果十分危险。

随后，民警对赵小明进行了劝说。当民警询问赵小明身份时，赵小明闭口不谈。他说，自己是家里的独子，他出来时也并没有携带身份证件，怕警察从自己的尸体上找到身份证会联系到家人，惹得父母伤心。赵小明还说，自己很怕死，所以才喝酒壮胆。

民警经过20多分钟的劝说后，赵小明终于同意从桥上下来。而当赵小明站起来时，整个人都已经僵硬。在交警和周围群众的帮助下，终于从桥外侧把赵小明拽了回来。经120检查，赵小明只是饮酒较多，身体并无大碍。随后，赵小明被移交给了辖区派出所。

编辑： 刘望