80后法国“公务员”：我为中国学生争取向马克龙提问的机会

马克龙在大明宫国家遗址公园发表演讲

西部网讯（记者 刘璞华）1月8日，法国总统马克龙开始对中国进行为期三天的国事访问，他访华的首站就选择了古城西安。当天下午，马克龙来到大明宫国家遗址公园参观，同时面向1000位前来的中法企业家、科研人员、学者和大学生们进行此次访问的首次演讲。在台下第二排，80后法国小伙白桦（Nicolas Peroy）正在仔细聆听着这次演讲。

参与马克龙西安行接待 为中国学生争取提问机会

白桦是西安法语联盟的校长，同时他也是一名法国“公务员”。“我的工作是管理学校的日常事务，像安排教学课程，组织法国文化在陕西交流传播活动这些，同时也要承担大使馆交给我的一些工作。”因为西安是非领馆城市，白桦会代表法国驻华大使馆在西安开展一些工作。“像这次马克龙总统来西安，我就要参与行程设置，组织接待，还有一些沟通和对接方面的内容。”白桦说。

说起这次马克龙总统来西安，白桦用了“骄傲”“荣幸”两个词语来形容自己的感受。马克龙在大明宫长达73分钟的演讲，吸引了很多想去法国留学的中国学生。在前期协调过程中，白桦为中国学生争取到了向总统提问的机会，几名中国学生在演讲后向马克龙提出了自己的问题。

白桦服务的法语联盟1883年成立于法国巴黎，从戴高乐总统开始，历任法国总统都是法语联盟的名誉主席。2004年，经陕西省教育厅批准，西北大学和法语联盟基金会共同协商，成立了西安法语联盟。

“这次马克龙访华，我自己参与到了接待的过程中，这是很特别的体验。同时，这几年我们一直在做的事情也是传播法国文化，开展各年龄段法语教学，马克龙总统的到来一定会更加推动这项事业的发展。”白桦说。

白桦和法语联盟门口的“兵马俑”合影。

“我以后会告诉孩子，你的出生地是西安”

2014年习近平主席访问法国时，首访城市就是古丝绸之路的终点法国里昂。马克龙此次访华将古丝绸之路的起点西安作为首访城市。白桦说，“在法国，很多人都知道兵马俑，但是他们不知道兵马俑在西安。这次总统来了，大家看到了，就会更了解西安。”

十年前，白桦曾在广州工作生活。也是在那时候，他第一次从同事的口中听说了西安这个城市。两年工作结束，白桦又去了别的国家工作。“人有时候会有很神奇的那种感觉，有种感觉告诉我，我一定会再回到中国的。”回到法国后一段时间，白桦收到了几份来自亚洲多个国家的工作邀请，当他看在这里面看到西安时，他几乎是没有犹豫就接受了这份邀请。

2014年，白桦来到了西安。“我来西安工作四年了，这份工作让我更快地融入了这座城市。就算语言有时候沟通不那么顺畅，但我也能从陕西人的目光中感受到善意。”同时让白桦欣喜的，还有陕西的美食，面条、泡馍、羊肉，都是他的最爱。

再有十天左右的时间，白桦就要当爸爸了。他和妻子在中国结识，他们决定在西安生下孩子后再返回法国。“我想当我的孩子长大了，他或许会问我，为什么朋友们的护照上写的出生地是巴黎或马赛，而他的出生地是西安。那时候我就会把这个美丽的东方城市介绍给他。”白桦说。

简化程序 吸引更多中国学生赴法留学

法国是全球第四大留学生接待国，也是全球第一大非英语国家留学生接待国。自2015年以来，中国留学生已经成为了在法国的第一大外国留学生群体。同时在中国，法国学生人数也居于在华的欧盟国家留学生之首。2017年，60%的赴法中国学生选择在管理、经济、工程等领域深造。巴黎也连续五年被评为全球最佳留学生城市。（数据来自：法国高等教育署）

陕西头条从法国高等教育署了解到，在法国，中国学生获得学位后，可以申请多年期工作签证，他们有机会在法国工作或者创业。回到中国，留法校友会给留法海归不断提供帮助和支持，法国驻华大使馆其各地领事馆每年都会组织留法校友招聘论坛和留法校友创业奖。

为了使中国学生能够充分享受法国丰富的人文资源、参与到中法两国之间不断加深的合作关系当中，2016年，法国政府简化了很多行政程序以便吸引更多的中国学生赴法留学。未来，也将会有一系列的信息发布会、法国高等教育机构见面会、地方与全国性的教育展与中国学生见面。

编辑： 秦怡