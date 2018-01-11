年轻人冒用公益卡乘公交 安康这种不文明行为很多

安康去年“暂扣”300余张被冒用的公益卡。

西部网安康讯（记者 毛明博）公益卡免费、学生卡5折、普通卡8折……这是在安康城区乘坐30路以内公交车时乘客能享受到的优惠政策。然而，却有非老年乘客在乘坐公交车时冒用公益卡。今天（1月11日），记者从安康公交部门了解到，2017年该公司已“暂扣”300余张公益卡和至少50余张敬老优待证。

安康市公共交通有限责任公司一名客服人员介绍，去年以来，有非老年乘客，包括有年轻人持公益卡乘坐公交车刷卡的情况。为此，公交公司要求驾驶员及时制止。

该客服人员还称，为鼓励公交车驾驶员与这些不文明行为作斗争，公司还会对驾驶员提出表彰奖励，但因这些非老年人乘坐公交刷公益卡时，常常与驾驶员发生冲突，“这既影响了公交车的运行，也危及驾驶员个人安全，让公司很头疼。”

因持公益卡可免费乘坐公交车，所以有非老年人冒用公益卡乘车。除此外，还有人也冒用敬老优待证和学生卡乘车。

记者和公交公司工作人员初步查验被“暂扣”的公益卡和学生卡发现，其数量有400余张。其中，以公益卡最多，有300余张，其余为敬老优待证和学生卡。

目前，安康公交IC卡共有三种类别，分别是普通卡、学生卡、公益卡，在乘车时可分别享受80%、50%、100%优惠。来自发卡行——中国邮政储银行安康市分行的统计显示，去年该行累计发放177079张公交卡。其中，普通卡113743张，学生卡23347张，公益卡39989张。

中国邮政储银行安康市分行个人金融部总经理王小龙介绍，市民办理公益卡办银行也要倒贴成本。因公益卡该卡兼有金融功能，但因其是公益卡乘车可免费，故有使用者对卡不甚爱惜。

编辑： 张娟