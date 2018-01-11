榆林百姓问政半年收万条留言 纪委动真格问责58人

西部网榆林讯（记者 李明）今天（1月11日），记者从榆林市“百姓问政”领导小组办公室了解到，榆林市“百姓问政”平台自去年7月份上线以来，目前已经收到网民发帖超过10000条，总浏览量超过百万人次。

据了解，榆林市“百姓问政”平台自2017年7月17日正式上线以来，目前已有12个县市区和125个部门单位成立相应机构并进驻。问政工作通过“榆林发布”移动客户端、“百姓问政”网站等问政渠道开展。

截止目前，问政平台共收到网民发帖10000余条，总浏览量超过百万人次，网友反映的热点问题主要集中在城市基础设施建设、物业管理、薪资待遇、医疗教育、城区供暖等方面。

同时，榆林市纪委、市问政办组织督查组，深入县市区和部门单位开展了督查工作，对问政工作中存在的程序不规范、只答不办、久拖不决等突出问题进行了督办，对举报投诉全程跟踪、复查复核、对账销号。

截至目前，榆林市纪委对未及时入驻平台开展答政工作的2个县区5个部门在全市通报批评，对答复延时、答政不规范的3个县区9个部门进行了约谈，此外，还核查处理84起，问责58人，党政纪处分2人。

榆林在启动“百姓问政”工作之初就提出，要全面受理网民和群众反映的涉及榆林经济、政治、社会、文化、生态等方面的诉求，重点是百姓反映集中、企业反映强烈、社会反映普遍的咨询、投诉、建议、求助等事项。

榆林市委书记戴征社在批示中提到，开展“百姓问政”工作，是增强各级干部为民服务意识、改进工作作风，全面落实省第十三次党代会提出的“把榆林建设成陕甘宁晋蒙交界最具影响力城市”的重要举措，是全市“解放思想、更新观念、优化环境”大讨论成果的具体体现，

戴征社提出要求，要做好“答”的工作，坚持有问必答，严格按照问政流程和时限要求，条块联动，系统协作，统筹推进，及时回复网民所提出的问题，确保问政事项件件有着落，事事有回音，切实提升群众对市县党委、政府工作的认同度和满意度。

据榆林市“百姓问政”领导小组办公室相关负责人介绍，榆林市后期还将在网络问政的基础上开展电视问政。

编辑： 张娟