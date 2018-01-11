涉嫌提供虚假资料 西安再取消24人本市购房资格

24名购房人员涉嫌提供虚假资料。



西部网讯（记者 熊惠玲）近日，西安市房管局在持续与其他部门对购房资格联合核查中，发现24名购房人员涉嫌提供虚假资料，涉案人员在西安购房资格被取消。

西安市房管局发布公告称，根据中、省房地产调控精神、市政府《关于进一步稳定住房市场发展有关问题的通知》（市政发〔2017〕51号）、9月11日市房管局《关于进一步做好购房资格审核工作的通告》要求，为严厉打击骗购行为，我局对查处的此批提供虚假购房资料，骗取购房资格的人员，已取消其购房家庭在我市的购房资格，且5年内不得在我市购房，并将其涉嫌违法犯罪的线索移送公安机关依法严肃查处。

再次提醒广大购房人必须严格遵守国家法律法规，如实提供购房资料。

编辑： 熊惠玲