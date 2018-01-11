涉嫌提供虚假资料 西安再取消24人本市购房资格

24名购房人员涉嫌提供虚假资料。
西部网讯（记者 熊惠玲）近日，西安市房管局在持续与其他部门对购房资格联合核查中，发现24名购房人员涉嫌提供虚假资料，涉案人员在西安购房资格被取消。
西安市房管局发布公告称，根据中、省房地产调控精神、市政府《关于进一步稳定住房市场发展有关问题的通知》（市政发〔2017〕51号）、9月11日市房管局《关于进一步做好购房资格审核工作的通告》要求，为严厉打击骗购行为，我局对查处的此批提供虚假购房资料，骗取购房资格的人员，已取消其购房家庭在我市的购房资格，且5年内不得在我市购房，并将其涉嫌违法犯罪的线索移送公安机关依法严肃查处。
再次提醒广大购房人必须严格遵守国家法律法规，如实提供购房资料。
编辑： 熊惠玲
娱乐又爆出PGone因为和李小璐的事情连累了整个中国有嘻哈，主办单位和吴亦凡在内的所有艺人损失了上亿的利润。01-11
娱乐四个孩子齐齐的趴在床上，呆萌的看着镜头，长得非常的像，犹如套娃，蒋丽莎还给四个娃P上可爱的狗耳朵，画风更加喜感可爱。01-11
娱乐范冰冰弟弟范丞丞穿韩版校服帅袭机场，戴口罩遮脸初尝走红滋味。01-11
娱乐林志玲穿粉嫩斗篷装亮相机场。01-11
娱乐美国当地时间2018年1月7日（北京时间1月8日），第75届金球奖在美国比弗利山庄举行。01-10
娱乐办完登机手续后两放慢脚步似难舍难分，见镜头跟拍吴奇隆紧盯似不悦，而刘诗诗拖着行李箱一路低头疾走！01-10
娱乐香港艺人陈小春和应采儿一起上《三个院子》和素人互动，亲自担任民宿主人帮忙打理一切。01-10
娱乐据了解，吴磊虽然是入驻香港杜莎中年龄最小的内地艺人，但是他的出道年龄却不小。01-09
娱乐此次全新曝光的一组角色海报闪亮登场，色彩缤纷，迥然各异的萌趣动物们聚集在一起，上演了一段充满奇趣的冒险之旅。01-09
娱乐冰雪之间，王源或闭目思考、或回眸微笑，白雪皑皑中仿佛在天地间畅游，尽展阳光本质，呈现出满满的清朗少年气。01-09
娱乐韩雪身着黄色大衣配棉靴现身机场，内穿长裙露腿不惧寒冷，见镜头露亲和笑容超暖心。01-09
娱乐贾乃亮独自抵达北京机场，获机场工作人员护送从停机坪直接上保姆车离开，画面中贾乃亮一身黑装十分低调，口罩遮面略显落寞。01-09