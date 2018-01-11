陕西中小学教师资格笔试3月17日开考 1月16日起网报

考试安排。
西部网讯（记者 彭芬） 记者从陕西省考试管理中心获悉，2018年上半年陕西省中小学教师资格考试（笔试）将于3月17日开考。考生须于1月16日8:00至19日18:00进行网上报名。
考生须在规定时间内通过中小学教师资格考试网站（http://www.ntce.cn）进行网上报名，审核通过的考生在1月16日8:00至21日12∶00登录网上报名系统进行缴费，陕西省教师资格考试笔试报名考试费用为70元/科。
陕西省中小学教师资格考试考区设高校考区和市（区）考区。高校考区设在陕西师范大学，笔试设陕西师范大学考区1（仅限本校全日制免费师范专业在校生报考）和陕西师范大学考区2（仅限本校全日制非免费师范专业在校生报考）。
各市（区）考区设在市（区）政府所在地。户籍或人事档案关系在陕西省的申请人在所属考区报考；驻陕全日制普通高校（陕西师范大学除外）在校三年级及以上学生和在读研究生，在就读学校所在考区报考。
4月19日开始，考生可通过中小学教师资格考试网查询笔试成绩。
编辑： 彭芬
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