陕西去年12月报告法定传染病23846例 进入流感高发季

西部网讯（记者 彭芬）2017年12月1日至12月31日，陕西共报告法定传染病23846例，死亡34例。

其中，甲类传染病无发病、死亡病例报告。

乙类传染病中除传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人禽流感、登革热、炭疽、流脑、白喉、新生儿破伤风、钩体病、血吸虫病、人感染H7N9禽流感无发病、死亡病例报告外，其余15种传染病共报告发病7547例，死亡33例；报告发病数居前五位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、出血热、猩红热，占发病总数的92.51%。

同期，全省共报告丙类传染病16299例，死亡1例。报告发病数居前三位的病种依次为其它感染性腹泻病、流行性感冒和手足口病，占丙类传染病发病总数的94.98%。

日前已进入流行性感冒等呼吸道传染病的高发季节。省卫计委要求各级疾控机构加强预警预测，及时研判与分析，一旦发现传染病病例，迅速采取有力措施、查明发病原因，防止疫情扩散蔓延。各级单位、学校、幼儿园应当做好上报疫情和消毒防护工作。

省卫生计生委提醒广大公众：寒冬雾霾天、地面结冰时尽量减少户外活动，特别是老人、儿童、孕妇及患有心肺疾病的人群，尽量减少出行；如须出行，戴口罩防护，小心慢行。勤洗手、多喝水，均衡饮食，适时开窗通风，出现发热、咳嗽等症状，应及早到医疗机构就诊。

编辑： 彭芬