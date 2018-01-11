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陕西流感发病数高于近三年平均值 已增加门诊力量

时间：2018-01-11 11:42:45  来源：西部网-陕西新闻网  作者：彭芬

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陕西流感发病数高于近三年平均值 已增加门诊力量

近期，陕西流感高发。1月10日，陕西省卫计委召开流感联防联控工作会议，对全省流感防控工作进行再部署、再安排。

近期，陕西流感高发，医院门诊病患增多。

西部网讯（记者 彭芬） 近期，陕西流感高发。1月10日，陕西省卫计委召开流感联防联控工作会议，对全省流感防控工作进行再部署、再安排。

会议指出，陕西流感的流行强度与全国的流行状况基本一致。入冬以来，随着气温骤降多变，天气干旱少雨，流感病例上升速度较快，全国、全省流感发病数均高于近三年平均水平。

会议要求，各级卫生计生行政部门和医疗卫生机构要高度重视流感防治工作，加强疾病监测和研判，科学做好防治工作。会同教育部门指导学校、幼儿园落实晨午检、缺勤缺课登记报告等日常工作，一旦发现有疫情暴发的苗头，要及时科学有效处置。

同时，要求各级医疗机构调配医务人员增加门诊力量，做好流感重症病例的医疗救治，加强基层医务人员培训，提高救治能力，加强医疗机构抗病毒药物的供应，广泛开展流感防控知识的宣传教育活动，提高公众防控意识。

编辑： 彭芬

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