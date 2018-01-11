陕西持续晴冷积雪消融较慢 需防范道路晚间结冰

陕西积雪分布卫星云图。（白青色区域为目前积雪覆盖区）

西部网讯(记者 秦振)雨雪过后，本周陕西大部分地区维持晴冷节奏，温度的急剧下降导致雨雪的消融速度较慢。记者今天(1月11日)从陕西省气象台了解到，未来三天全省晴到多云天气为主，气温仍旧较低，晚间时段仍然有道路结冰的可能，司机朋友出行需小心慢行。

全省多地雨雪消融较慢 晚间仍有道路结冰可能

数据显示，昨天全省大部天气晴冷,据陕西省农业遥感与经济作物气象服务中心卫星监测显示，目前陕北和关中监测到积雪，全省有6.95万平方公里区域被积雪覆盖，与9日相比榆林中部、西安中部和西部、渭南南部，以及秦岭、巴山的部分丘陵山区积雪有所消融。

今天早晨最低气温分布中，陕北大部-19～-13℃，最低富县-19℃，关中大部-18～-4℃，西安城区-4.8℃；陕南大部-11～-2℃。

“昨天省市县三级气象局共发布道路结冰黄色预警信号84期，这说明在有积雪的路段，夜间并不好走，所以司机朋友晚间开车切莫大意。”陕西省气象台首席预报员刘勇说到。

根据最新预报显示，未来三天陕西以晴到多云天气为主，12日，陕北晴天间多云，关中多云间晴天，陕南晴天转多云。西安城区气温0℃以下时段为11日20时-12日11时，道路易结冰。

13日，陕北晴天转多云，关中、陕南多云转阴天。14日，榆林晴天间多云，延安，关中、陕南多云间晴天。

未来三天，西安、咸阳空气污染气象条件四级，不利于空气污染物的稀释、扩散和清除，其他地区一般或较好，2-3级。

1月上旬陕西降水偏多 中旬降水量正常温度偏低

根据气象监测数据，1月上旬（截止10日08时）全省降水量分布中，陕北2～15毫米，关中5～28毫米，陕南6～26毫米，最大咸阳三原28.4毫米。

与历史同期比较，全省降水显著偏多，其中延安、关中、商洛偏多7-18倍。旬平均气温与历年同期比较全省大部偏低1～2℃。

据陕西省气候中心高级工程师田武文介绍，预计1月中旬全省降水量分布中。陕北0～3毫米，关中2～6毫米，陕南4～8毫米，降水量接近常年。

“全省旬平均气温分布中，陕北-16～-6℃，关中-7～-2℃，陕南-4～0℃，与历年同期比较全省偏低2～4℃。”田武文说到。

编辑： 彭芬