神木花526万拍旅游宣传片被疑“天价” 官方回应

西部网榆林讯（记者 李明）近日，网络爆料称神木市旅游局十多分钟的宣传片拍摄制作费用高达526万元，该消息引发网友热议。1月10日下午，神木市旅游局向西部网、陕西头条回应称，该项目拍摄历时18个月，调用1000余名群演，并形成了旅游宣传片、微电影、电视散文诗等多项成果。

网友是在神木旅游局2015年部门决算公开说明中，扒出“旅游形象宣传片拍摄制作费526.975万元”的内容，同时还指出了当年的两部总时长不足20分钟的宣传片，质疑为“天价宣传片”“有钱任性”。

记者在神木市人民政府网上找到了这份《神木县旅游局2015年部门决算公开说明》（注：2017年7月，神木撤县设市）的财政信息文件，内容显示，该局2015年度决算支出主要有基本支出247.9万元，项目支出1671.839万元，其中旅游形象宣传片拍摄制作费526.975万元。

文件还显示该局主要工作职责是做好旅游业管理服务工作，搞好全县旅游发展规划，加大宣传力度，提高神木旅游知名度，年度工作目标和任务里包括完成神木县乡村旅游规划工作和拍摄旅游形象宣传片。

1月10日下午，神木市旅游局相关负责人在接受西部网、陕西头条记者采访时表示，当年是为了进一步提升神木旅游的知名度和影响力，决定拍摄神木旅游系列宣传片。

“为了保障旅游宣传片的制作水准，我们通过公开招标方式确定了资深城市宣传片拍摄机构。”上述负责人称，旅游局提出要求，拍摄时间要跨越春夏秋冬四季，全方位、多角度诠释神木的自然山水、人文历史、工业文明与和谐社会，“在拍宣传片的同时，为神木旅游宣传储备丰富的视频素材”。

据介绍，当时该项目的拍摄制作历时18个月，先后调用了大量的地方专业机构和1000多名群众演员，抓取了神木春夏秋冬四季景色，涵盖了神木红碱淖、高家堡、秦晋大峡谷、二郎山、煤矿等七大文化旅游资源和近些年神木在经济社会发展方面取得的各项成就，并最终形成了多项成果。

根据神木市旅游局出具的《情况说明》显示，当时形成的主要成果有：微电影《心驰神往》（17分钟），1000套光盘；电视散文诗《神木的味道》（7分钟）500套光盘；旅游宣传片《神奇神木》（9分钟）3500套光盘；广告片四个（5秒、10秒、15秒、30秒）；建立了16T的4K视频素材库。

“这些视频素材，现为神木各相关部门、镇、企业广泛利用。”上述情况说明中写道。

编辑： 高政超