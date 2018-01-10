西安地铁狗年春节纪念册销售方式调整 延长售卖时间

西部网讯 1月10日，西安地铁微信公众号发布《关于调整优化地铁春节纪念册销售的公告》，对纪念册的销售方式进行调整优化，由之前的“每日9:30-11:30售卖，11:30后将停止排队”改为“从9：00开始售卖，至当天运营结束”。
新闻回顾：西安地铁狗年春节纪念册今起开售 地铁7个站点可购买
据悉，1月10日西安地铁开始售卖狗年春节纪念册后，广大市民购买热情高涨，售卖的7个车站内均出现市民排长队抢购的场景。为进一步做好纪念册的销售工作，在保持车站运营秩序的同时，尽量满足市民的购买需求，西安地铁结合市民反馈意见，经研究，决定对纪念册的销售方式进行调整优化。
【具体方案】
1、从1月11日起，纪念册每天售卖时间从9：00开始，至当天运营结束，（之前销售时间为每日9:30-11:30安排专人进行售卖，11:30后将停止排队，当日不再售卖）每人限购3套，售卖的7座车站不变；
2、纪念册为限量发行，售完为止。将每日通过地铁官方宣传平台公布各站纪念册的售卖数量、剩余数量等信息，让乘客了解纪念册售卖情况；
3、将进一步征集市民意见，及时调整优化纪念册销售方式，后期将增加互联预约销售等方式进行售卖，尽最大努力方便市民购买。
【纪念票价格】
“西安地铁狗年春节纪念册”每套内含1张卡，售价120元，可乘坐地铁40次，不计里程；本次纪念票乘客每人限购3套，无团购折扣价。
【7个售票点】
一号线：三桥站、通化门站
二号线：行政中心站、北大街站、纬一街站
三号线：太白南路站、大雁塔站
编辑： 辛超
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