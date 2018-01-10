探索新模式 陕西首支高校垃圾分类志愿服务队成立

西安理工大学成立陕西省首支高校垃圾分类志愿服务队。
西部网讯（记者 彭芬）近日，陕西省首支高校垃圾分类志愿服务队在西安理工大学成立，未来将积极探索高校服务城市垃圾分类工作新模式。
为发挥高校在垃圾分类工作中的示范引领作用，西安理工大学以曲江校区为试点，联合相关企业打造“物e类聚”互联网垃圾分类项目，创新“循环资源回收袋+资源回收箱”的便捷回收模式。
截止目前，已有3500余名师生参与了垃圾分类，累计回收纸类、塑料类等可回收物超过3吨，回收废电池等有害垃圾5kg。用“小蓝袋”坚持垃圾源头分类，已经成为西安理工大学校园生活的重要部分。
下一步，西安理工大学将继续探索高校垃圾分类试点模式。适时启动金花校区、莲湖校区垃圾分类工作；将垃圾分类与教学课程、创业创新、思想教育、学生管理工作深度融合；试点餐厨垃圾就地资源化利用；鼓励大学生垃圾分类志愿服务队开展“高校+社区”、“高校+中小学”、“高校+企业”服务活动，协助政府推进公共机构强制分类和居民小区引导分类工作。
编辑： 辛超
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