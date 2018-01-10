心酸！汉中一3岁女童路边出车祸右腿被截肢

汉中一3岁女童路边出车祸右腿被截肢。

西部网讯 （陕西广播电视台《都市快报》全媒体记者 任军龙）车祸猛于虎，对于汉中的黄女士来说，每次提起自己的女儿就后悔不已，一起车祸让女儿变成了残疾。

小雪的妈妈：“去年十一月份，我娃出车祸，导致膝盖处截肢。”

记者了解到，小雪是一个乖巧聪明的小女孩，家在汉中洋县槐树关镇，两个月前因为一起车祸，右腿膝盖处被截肢。

小雪的妈妈：“当时我拉着孩子在路边，想都想不到车把孩子撞了。”

据了解，小雪被一辆卡车撞倒后送到了医院。

小雪的妈妈：“她开始说妈妈腿疼，我说你别哭，妈妈把你送医院。”

经过抢救，小雪右腿没能保住。

小雪的妈妈：“（当时孩子说）妈妈我没腿腿了怎么办，小孩比较天真，（我说）你好好吃饭，你的腿腿会长起来的，这会我给孩子说，你的腿腿长不起来，等你好起来了，妈妈给你安一个漂亮的腿腿，她就答应了。”

小雪的妈妈：“我家姑娘爱唱歌跳舞，腿没了，我感觉把我她的一生毁了，以后都不敢想。”

只有三岁的小雪失去了右腿，这意味着孩子的一生将会改变，如今小雪的妈妈带着女儿在西安做康复训练，准备给孩子佩戴假肢，小雪的妈妈说孩子已经成了这样，全家人都会积极面对，只希望通过自己孩子血淋淋的教训，能引起各位家长和司机们的反思。

优邦假肢中心工作人员：“每年我们都会接触到因伤因交通事故致残的小朋友，最近这一个月同时来了三个因为交通致残的小朋友，我们看见以后心里感到非常的痛心，她们太小了，正是天真浪漫的年龄。”

小雪的妈妈：“提醒各位家长，把自己的孩子一定要看好，我们家的孩子这样，整个家庭都毁了，我就希望，我们那边的交通跟西安一样，车让人，少出点交通事故。”

编辑： 肖昌希