西安北郊一小区积雪封路 居民质疑社区“铲雪作秀”

西安北郊这家小区道路上到处都是积雪。

西安北郊这家小区道路上到处都是积雪。 大明宫街道珠江新城社区发的一篇除雪文章更引起了大伙的不满。

西部网讯 （陕西广播电视台《都市快报》全媒体记者 许萌）现在大雪已经过去了好几天，可西安北郊却有一小区里还是积雪遍地，居民可是苦不堪言。

今天（1月10日）上午十点半，记者赶到西安市未央区御井路的珠江新城小区里，记者走在路上可是提心吊胆。

记者：“路上滑不滑？”

居民：“滑嘛，害怕很，都没有人管。”

居民：“出行非常不方便。”

小区道路上到处都是积雪，走路和开车都要小心翼翼。在小区内，记者也看见一位拄着拐杖的老奶奶。

居民：“就是滑得很，我都不敢走。”

老人走路小心翼翼，言语里也是透着无奈。

居民：“这几天我都没敢出门，今天想着出来看看，这路还是不好走。”

居民正为积雪发愁，可这个时候大明宫街道珠江新城社区发的一篇除雪文章更引起了大伙的不满。

小区居民：“小区所属社区昨天发在群里给广大业主看的，说是除雪扫雪。”

文章中写道，1月9日上午珠江新城社区再次联合小区物业、志愿者、热心居民等对小区冰雪进行清理，大家干活的情绪高涨，为居民开辟出一条通畅干净的道路。但是今天，记者在小区内看到的道路却并不通畅干净，记者在小区走了一圈，也并没见到有工作人员在铲雪。

小区居民：“还是没有清理，完全是作秀。”

小区居民：“这本来是一条路的，全被覆盖了。”

随后，记者找到了小区的一名物业工作人员。

小区物业工作人员：“我们天天都在铲，我们这个小区的面积也很大，要一点点铲，一下子铲不完的。”

这么多的积雪到底该怎么办？为何社区的宣传文章和小区现状却是两张皮？《都市快报》全媒体记者来到珠江新城社区服务站。

珠江新城社区主任：“昨天上午我们联合物业，发动小区居民和保洁一块儿到小区铲雪，雪太多了。”

社区主任介绍，当天确实发动了铲雪活动也发了宣传文章，但这铲雪也要有个过程，当天只是铲了一部分。

社区工作人员：“我们也督促物业，加大清扫力度，积极把小区积雪清理。”

社区居民也希望，社区能赶紧行动起来，说到的和做到的一样才好。

编辑： 肖昌希