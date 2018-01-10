西安北郊有三家餐馆挂横幅，互怼别家不好吃。

西部网讯 （陕西广播电视台《都市热线》全媒体记者 李逸超）最近，在西安北郊龙腾路附近有三家小餐馆，看上去关系似乎有点紧张。

当记者赶到这三家小餐馆附近时看到，这三家小餐馆都挂出了横幅“他两家不好吃”“左右两家都不好吃”“他两家不好吃”。

夸自己没错，顺便还说一下别家不好吃，这样大家能接受吗？

西安市民：“一个砸一个，不好不好。”

西安市民：“我觉得很奇怪，他们是以这种方式在促销吗？”

这三家店公然通过挂横幅的方式互怼，那三家店的关系如何呢？

最右边那家店的店主说，他们三家的关系好着呢。这么挂横幅也是商量好的。

鸭脖店店主小周：“做这个就是因为在网上看了一个段子，感觉比较搞笑，然后我们三家商量了一下，都做了个横幅。”

那有了这个横幅，这生意应该能好点了吧？记者注意到，马上到饭点时，左边的排骨饭和中间的黄焖鸡米饭，这两家店都快忙不过来了，最右边的鸭脖店店主告诉记者说，自从挂了横幅之后啊，生意确实能好点了。

鸭脖店店主小周：“比平时能好个大概百分之十左右。”

不过说到底，这好吃不好吃，每个人的答案都不一样，只有自己去吃了才知道。

西安市民：“应该是大家的都好吃，就看符合谁的口味了，之前只去那家吃过黄焖鸡，其他两家没有吃过。”

记者：“那现在呢？”

西安市民：“现在我想都试试。”

编辑： 肖昌希