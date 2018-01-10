西安一男子被捅数刀 过路司机目睹捅人瞬间

西部网讯 （陕西广播电视台《都市热线》全媒体记者 孙玉龙）昨天（1月9日）上午八点多，在西安市港务大道附近发生了一起惨剧，一名男子被捅数刀。究竟咋回事呢？
目击者称当时他们开车从此路过，不经意往窗外一看，便发现了公交站旁的这幕惨剧，此时一男子正挥刀刺向对方。
目击者：“在233车站那一块，一个人在地上躺着，另外一个人拿着刀子在他肚子上捅，（刀）有十几公分长，大概捅了四五刀。”
事发西安市港务大道233车站旁，昨天下午记者赶到时，现场仍留有大量血迹，据一位目击的保洁员称，男子在被捅后，曾挣扎逃跑。
目击者：“被捅了后跑到对面摔倒了。”
顺着保洁员所指的路线，记者在马路中间的绿化带附近发现了多处血迹，保洁员称，被捅男子跑到此处后就再也没能起来。
记者：“然后跑到那还捅了没？”
目击者：“没有。两个都穿深色衣服，捅人的有三十多岁。”
目击者称，昨天中午他们前往派出所描述目击情况时得知嫌疑人已经被控制，而下午5点左右，在民警的看押下，一名嫌疑人在现场进行指认，而目击保洁员一眼就认出了该男子。
目击者：“捅人的大概三十多岁，人已经自首了。”
昨晚，记者在辖区的新筑派出所再次证实，嫌疑人已被控制，西安公安灞桥分局也已成立专案组，对案件的具体情况正在做进一步调查处理。
编辑： 肖昌希
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