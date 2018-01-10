男童肚皮有血道疑遭踢打 幼儿园老师微信道歉

西部网讯 （陕西广播电视台《都市快报》全媒体记者 张刚）4岁的小男孩帅帅在西安友谊路旁边的品格华豪丽晶幼儿园上学，12月25日，帅帅的妈妈把帅帅接回家后，幼儿园的张老师打来了电话。
帅帅的妈妈：“说她不是故意的，手不小心，指甲太长了，把娃划伤了。”
帅帅的妈妈赶快检查帅帅身体，发现帅帅的胸部到腹部上有非常明显的两道伤痕。
帅帅的爸爸：“谁把你抓伤的？”
帅帅：“张老师，因为我翻东西了。”
品格华豪丽晶幼儿园的张老师在手机微信里给帅帅家长道歉表示不是故意的，并且当晚陪同帅帅到医院对孩子受伤的部位进行了处理。
帅帅的爸爸：“园方说要把老师替换掉，给我们道了歉。”
在元旦前，帅帅的爸爸去幼儿园发现了班里的监控器，就要求园方调取监控查看，从监控录像里边看到，张老师当天有疑似脚踢帅帅的行为，而且把帅帅猛然一把抱起来后，走出了监控拍摄的区域，而帅帅再次返回监控区域后，有明显揭起衣服看身体的举动。
帅帅的爸爸：“看了监控后，我很气愤。”
品格华豪丽晶幼儿园丁园长：“当事老师确实有些行为不当或者不合适的地方。”
记者：“具体是什么行为？”
品格华豪丽晶幼儿园丁园长：“违反了幼儿园的一些规章制度和师风师德的要求。”
幼儿园的丁园长介绍，帅帅平时比较调皮，事发当天由于没有听从张老师管教，所以张老师很生气。
幼儿园丁园长：“孩子身上的伤，家长说是老师抠的，老师也不清楚是不是抠的。”
记者了解到，涉事的张老师手头并没有教师从业资格证，但是却在代课，对此，园长表示这已经违反了幼儿园的规定。
幼儿园丁园长：“当天已经停职，接受我们的处理。”
幼儿园和家长在后续问题的协商处理方面闹的并不愉快，双方都已经报警。
编辑： 肖昌希
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