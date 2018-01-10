商洛两岁女童被开水烫伤 刑警爸爸：对不起娃

女童被开水烫在屁股上和腿上，烧伤面积是15%，烫伤深度是重二度烫伤。
女童被开水烫在屁股上和腿上，烧伤面积是15%，烫伤深度是重二度烫伤。
西部网讯 （陕西广播电视台《都市快报》全媒体 记者 王晓辉）在陕西商洛工作的袁先生有一个可爱的女儿，虽然才两岁多，但对爸爸却非常贴心，然而世事难料，上周女儿不幸被开水烫伤，住进了医院，这让袁先生一家心如刀绞。
袁先生：“主要是烫在屁股上和腿上，烧伤面积是15%，烫伤深度是重二度烫伤。”
袁先生是一名刑警，平时特别忙，上周二把孩子送到西安临潼区的姥姥家暂住，但不幸却降临了。
袁先生：“开水放到那了，（孩子）一不小心打倒了，把孩子烫伤了。”
刑警出身的袁先生，平日里是个铮铮铁汉，但看到烫伤的女儿时，忍不住流下了眼泪。
袁先生：“平时我们处理案子的时候，都是按程序走的，感觉都得心应手，但出了这个事，确实慌乱了。不知道怎么处理，就感觉对不起孩子。”
但让袁先生想不到的是，两岁多的女儿似乎知道自己闯了祸。
袁先生：“孩子说了句话，让我特别特别难受，孩子对我说了几声对不起，这么小的小孩，她对对不起是怎么理解的，我心里特别难受。”
记者了解到，孩子会有两次植皮手术，大概需要花费二十多万。而袁先生靠着工资要养活一家人，这笔医疗费用对他们家来说，可不是小数目。
袁先生：“因为毕竟是女儿嘛，所以无论如何，我都会想办法，尽量不让她身上留疤。”
袁先生电话：187-0914-8311
编辑： 肖昌希
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