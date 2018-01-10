西安东郊一水泥罐车侧翻在地 疑是地上有深坑

西安东郊一水泥罐车侧翻在地。

西安东郊一水泥罐车侧翻在地。

西部网讯 （陕西广播电视台《都市快报》全媒体记者 李玄 张倩）今天（1月10日）早上，有群众向记者反映，在西安市灞桥区的纺渭路上，一辆水泥罐车发生侧翻。据附近群众告诉记者，这起事故大约发生在今天凌晨。

记者在现场看到，侧翻的水泥罐车受损比较严重。附近群众告诉记者，最近这里经常发生一些小的事故，罐车之所以会发生侧翻，可能是因为这里存在一个深约1米的坑。幸运的是，这辆罐车的司机并无大碍。

目前，记者已将这里的情况反映给了辖区市政工作人员，市政工作人员已经赶到现场，对此事进行处理。

编辑： 肖昌希