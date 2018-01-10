韩城29岁女硕士患病 五十万医药费难倒一家人

躺在病床上的宁姣姣今年29岁，患有噬血细胞综合征。

西部网讯 （陕西广播电视台《都市快报》全媒体记者 李小龙）一个患有罕见病的女硕士，病情十分严重，虽然配型成功，但是医药费却难倒了一家人。

躺在病床上的宁姣姣今年29岁，从去年九月份开始，一场突然的连续发烧，让原本健康的她住进了医院，而检查结果更是让人意想不到。

宁姣姣的家人：“检查出来是噬血细胞综合症，这个病的死亡率很高，发病很迅速。”

噬血细胞综合征是一种比较罕见的疾病，治疗手段比较有限，从确诊到现在仅仅四个月的时间，宁姣姣的病情已经发展到十分严重的地步。

宁姣姣的家人：“现在就是用药在维持，整个人都没有力气。”

靠着药物艰难维持，病床上的宁姣姣十分虚弱。记者了解到，她也是家里的老大，家人说她从小就很好强，学习也十分优秀，在大学里还被保送了研究生。虽然出身于韩城的贫困家庭，但是努力和勤奋让她成为了家里的骄傲。

宁姣姣的家人：“她是一个很乐观的人，干什么都非常的努力。”

从患病到现在家里已经花费了将近三十万，病情仍然逐渐加重。不过，一个从医院传来的好消息，让她有了一线生机。

宁姣姣的家人：“就是说她的配型成功了，但是医药费确实是很高，要五十万，我们不想放弃她。”

宁姣姣的父亲几年前就已经患癌去世，只有母亲在外打工，五十万对于这个家庭来说就像是一道坎。再过几天就是宁姣姣的30岁生日，虚弱的她也说出了自己的生日愿望。

宁姣姣：“就是希望自己能早点好吧，不要再拖累家里了。”

医生说，目前宁姣姣的病情已经发展到后期，如果再不进行移植手术，可能有生命的危险。姣姣说，她只有29岁，对未来还有很多渴望，也希望有好心人可以帮帮这个年轻的生命。

宁姣姣家人联系方式：180-7351-9300 （宁姣姣的妹妹：宁换）

编辑： 肖昌希