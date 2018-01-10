“百万大学生留西安”首场招聘会吸引2万余名求职者

360家单位提供招聘岗位7732个，入场人数高达2.2万余人。

西部网讯（记者 鄢山宇 刘望 实习生 梁筱怡）1月10日，西安首场“‘西’纳英才 ‘安’心乐业”大型巡回招聘会在西安电子科技大学（长安校区）举行，360家单位提供招聘岗位7732个，入场人数高达2.2万余人，其中与单位初步达成就业意向的学生占23%。

记者在会上随机采访了10名应聘者，他们中有海归的经济学硕士，也有外地来陕求学的学子，在这10名求职者中，有7名坦言愿意留在西安。

360家单位提供7732个招聘岗位 平均薪酬4000—6000元

作为西安市2018年首场大型招聘活动，本次招聘会共有360家单位，涉及高等教育、文化产业、医疗卫生、信息技术等多个行业领域，涵盖建筑、材料、计算机、通信、机械、电子、自动控制、法律、经济、金融、统计、管理等百余个学科门类，行业全、用人需求广。岗位薪资待遇主要集中在4000-6000元/月，提供岗位共计7732个。

“参与此次招聘单位的事业单位有31家，提供岗位635个，重点国有企业71家，提供岗位2759个。” 西安市人社局人才中心副主任廉宏彬在接受记者采访时透露，从现在起到5月，西安将抓住2018届大学生离校前有利时机，策划组织大型校园巡回招聘，征集西安驻地国有企事业、高校、科研院所，重点企业高质量就业岗位，为有意愿在西安就业创业的大学生与西安重点企事业单位搭建人才供需交流平台。

记者随机采访十名求职者 7名坦言想留在西安

2017年，西安出台了不少人才政策，吸引了大量企业、人才落户。那么在今天在招聘会上，95后大学生们会选择留在西安吗？记者在会上随机采访了十名应聘者，他们中有海归的经济学硕士，也有外地来陕求学的学子，在这10名求职者中，有7名坦言愿意留在西安。

西安电子科技大学2018届集成电路设计专业的江远航选择留在西安，因为他觉得西安发展快速，半导体企业也很多，选择面相比家乡湖南大很多，“未来首选工作地就是西安。”西安建筑大学冶金工程专业的李彩红的想法也与江远航相似，“最近几年，落户西安的大企业越来越多，我觉得西安是最好的选择。”

“毕业后打算留在西安，如果在外省无法稳定下来，回来还得重新开始，与其这样，不如直接在西安找好工作。”西安理工大学的高俊琪是西安人，在他看来，西安的发展速度也很快，而且机会也很多，留在西安也会有好未来。崔婧楠是新加坡南洋理工大学经济学硕士，因为她本身是陕西人，毕业后就计划回到陕西找工作。“想留在西安，但感觉西安的竞争太激烈。”

“毕业之后想要留在西安，一方面是因为在西安上大学，对西安比较了解，另一方面男朋友也想要留在西安。”陕西学前师范学院本科毕业生张娇告诉记者，她家在湖北十堰，离西安不是很远，但她会尽可能的留在西安。

西安工业大学光电信息科学与工程专业的景姣在招聘会上，只投了一份简历，“转了一大圈，和专业对口的就这么一家。” 景姣说，由于西安和她专业对口的企业并不多，因此未来她并不想留在陕西，“想要去南方试试。”

1月10日下午，西安市启动“百万大学生留西安就业创业5年行动计划”， 将采取召开大学生就业创业座谈会、校园精准招聘活动等九项举措留住人才。

编辑： 钟莹