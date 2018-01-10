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陕西头条流感小课堂|今年的感冒你抗住了吗？

2018-01-10 18:17:45 来源：西部网-陕西新闻网 编辑：熊惠玲   点击图片进入下一页
 
    西部网讯（记者 熊惠玲） 最近身边感冒的人似乎多起来了，就连一些常年不感冒的人也中了招，并且以往自称感冒不吃药一扛就好的人今年也抗不住了，为啥今年的感冒如此厉害？陕西头条的流感小课堂来告诉你。

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