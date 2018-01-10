冰冻天气应急响应时 西安将向社会租赁除冰工程机械

西安引进的大型扫雪工程车。资料图
西部网讯（记者 刘望）前几天的降雪对西安的城市管理进行了一次考验，除雪工程设备短缺成为冰雪天气下道路清理面临的难题，今天（1月10日）西安市城管局发布通知，要求做好低温冰冻天气防御工作。记者注意到，与上一份文件相比，新的文件明确提出要建立渠道，在应急响应期间临时租赁社会单位通用工程机械。
近日西安部分区域出现了对交通有影响的道路结冰，为做好1月9-11日持续低温天气的防御工作，城管部门将提前储备除冰物资，购置铁锹、镐、扫把、三轮车等除冰工具，做到除冰工具保洁员人手一把。同时对现有除冰设备进行保养和准备，确保状态良好，建立应急响应期间临时租赁社会单位通用工程机械的渠道，确保结冰时能够高效及时清除。
出现结冰后，各区县城管部门需在20分钟内启动除冰工作，动用一切机械进行除冰作业，机械除冰除不到的路段，应安排人工及时除冰。同时，要组织城管人员上街，广泛动员沿街单位和商户参与，组织人员清理各自门前、院内积冰。
城管部门将按照“先立交、后道路”“先主干、后支路”和“先打开一条路，再向两边扩展”的作业顺序，合理安排除冰作业路线，有序调度作业车辆，严格执行作业程序，提高除冰工作效率。对于便道上的积冰要及时安排专人清除，积冰就近堆入树穴或抛撒到绿地。针对部分工作人员将冰雪抛洒在路面的行为，城管部门再次强调严禁将便道和小区的积冰抛入道路。
编辑： 刘望
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