西安推出系列新政 计划5年留百万大学生就业创业

1月10日下午，西安市启动“百万大学生留西安就业创业5年行动计划”。

西部网讯（记者 鄢山宇 李媛）为吸引更多高校毕业生在西安就业创业，西安市委、市政府决定实施“百万大学生留西安就业创业5年行动计划”。在今天（1月10日）下午举行的启动仪式上，记者了解到，西安市在陆续推出人才、户籍、就业创业、安居等新政后，还将采取九项举措留住人才。同时，对完不成任务的各区县、开发区、市级有关部门启动问责机制，严肃追责问责。

此项计划是实现“聚焦‘三六九’，振兴大西安”奋斗目标的具体举措。西安将大力实施人才强市、就业优先战略，按照“统筹规划、分步实施”原则，着力完善扶持大学生就业创业政策，优化就业创业环境，提升就业创业服务水平，创造更多适合大学生的高质量就业岗位，加大西安整体形象宣传力度，吸引更多大学生关注西安、爱上西安、留在西安、建设西安，力争每年大学生留西安比例显著提高，确保实现“5年留百万大学生”的目标。

记者了解到，为实现“五年留百万大学生”的目标，西安市在推出人才新政、户籍新政、就业创业新政、安居新政等系列引人留人政策后，将采取九大系列举措。同时，为保障五年行动计划的顺利实施，西安市还将行动计划推进作为“一把手”工程，摆上重要议事日程，将建立西安市“四大班子”领导对口联系高校工作制度。此外，西安市将贯彻落实《“创业西安”行动计划（2017—2021）》《西安市推进“5552”众创载体建设实施方案》等有关政策，不断增强政策吸引力，为百万大学生留西安就业创业创造良好的政策环境，以政策揽人、以政策暖人、以政策留人。

西安还将进一步加快公共就业服务信息化建设，建成市级集中、业务协同、资源共享、上下联动的“互联网+就业服务”新平台，逐步实现全市岗位信息一网发布、大学生求职一网查询。充分发挥和利用网络、微信等互联网媒介优势，建立掌上移动信息终端，实现政策宣传、信息发布、业务办理、人员培训等线上服务；努力实现人力资源基本信息、就业失业动态信息、职业介绍供求信息等数据共享，推进传统“有形”市场向“无形”市场过渡，逐步实现“招聘不出单位、求职不出家门”的就业服务新模式。

西安市还将成立联合督导检查组，不定期对各区县、开发区、市级有关部门行动计划推进情况进行督导检查。对推进有力、效果较好的，予以通报表扬；对推进不力、效果欠佳的，予以约谈通报；对完不成任务的，启动问责机制，严肃追责问责。

编辑： 李媛