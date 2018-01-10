陕西去年为农民工追讨欠薪7.45亿元 投诉渠道全覆盖

为确保广大农民工拿到钱回家过年，陕西实行举报投诉首问责任制，企业整改不积极将进“黑名单”，政府监管责任不落实将被追责。

西部网讯（记者 鄢山宇）每年春节前夕，拖欠农民工工资问题进入易发期和多发期。1月10日，记者从陕西省人社厅了解到，2017年全省各级人社部门共为6.4万名劳动者追发工资待遇7.45亿元，案件数、涉及人数、涉及金额与去年相比分别下降19%、50.26%、41.6%，实现了“三下降”的目标。

2017年陕西欠薪案件呈现“三下降”态势

1月10日，记者从陕西省人社厅了解到， 2017年全省各级人社部门共检查用人单位2.67万户，办结案件3519件，其中工资类案件2714件，为6.4万名劳动者追发工资待遇7.45亿元，其中为建设领域5.26万名劳动者追发工资6.34亿元。

“案件数、涉及人数、涉及金额与去年相比分别下降19%、50.26%、41.6%，实现了‘三下降’的目标。”据陕西省人社厅劳动监察局局长唐善武介绍，2017年陕西人社部门加大刑事打击恶意欠薪力度，2017年1至11月人社部门共向公安机关移送涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件171件，公安机关立案149件。

实行举报投诉首问责任制 电话+窗口+网络投诉全覆盖

为做好春节前保障农民工工资支付工作，确保广大农民工拿到钱回家过年。陕西实行各市（县、区）政府的常务副市（县、区）长是解决本地农民工工资问题的第一责任人责任制，按照属地管理、分级负责、谁主管谁负责的原则，落实了各级政府及相关部门具体责任。陕西省级12个部门包抓市（区）开展农民工工资支付专项检查工作制度，指导督促市（区）开展工作，帮助基层解决重大疑难问题。

“今年陕西各级劳动监察机构在畅通举报投诉电话、举报投诉信箱和接待服务窗口的同时，进一步拓宽举报投诉渠道，全省开通了劳动保障监察投诉举报联动平台（http://1.85.55.146:7004/sxtspt/），全天候接受网络投诉。”据唐善武介绍，该平台实行全省境内 “一点投诉举报、全网联动受理”，投诉后还可以在该平台查看案件的处理进程。

与此同时，陕西今年将实行举报投诉首问责任制，对符合立案条件的举报投诉快速查处。对建档立卡贫困户反映的工资拖欠问题开辟绿色通道，快速解决。2018年元旦至春节期间，全省市、县（区）将进行解决农民工工资“一厅式”办公，集中受理解决克扣拖欠农民工工资问题。

企业整改不积极将进“黑名单” 政府监管责任不落实将被追责

据了解，对2018年春节前后不积极履行人社部门责令改正决定行为的违法企业，人社部门将依据重大劳动保障违法行为社会公布制度进行公布，并将“黑名单”纳入信用信息共享平台，由相关部门在各自职责范围内依法依规实施联合惩戒，在政府资金支持、政府采购、招投标、生产许可、资质审核、融资贷款、市场准入、税收优惠、评优评先等方面予以限制。对纳入“黑名单”的企业和个人实施联合惩戒，使其“一处违法、处处受限”。

陕西将于近期出台考核保障农民工工资支付工作考核办法，对各市、区政府（管委会）和各有关部门治欠保支工作开展考核，对监管责任不落实、工作不到位，以及因拖欠农民工工资问题引发极端事件和严重群体性事件的，将严肃追究有关领导和人员的责任。考核过程中发现需要问责的问题线索，移交纪检监察机关。

陕西省劳动保障监察投诉举报联动平台：http://1.85.55.146:7004/sxtspt/

陕西省各市、县（区）劳动保障监察机构投诉举报联系方式：http://www.shaanxihrss.gov.cn/html/100495/1012318.html

编辑： 钟莹