专家谈丨张宝通:经济高质量发展阶段还要不要速度?

十九大报告指出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。进入高质量发展阶段还要不要速度?高质量阶段有没有一个发展过程?高质量和高速度可否兼得?这些都是必须弄清的大问题。

实现中华民族的伟大复兴 我们应当更有自信

我国经济是由低收入起步的，现在已进入中等偏上收入的国家。而过去的日本和后来的亚洲四小龙是从中等收入开始起飞的，也就是从我们目前的水平起飞的，维持了30年左右的高增长。这些国家和地区在起飞发展的过程中，既保持了高速度，也做到了高质量，越过了中等收入陷阱，实现了现代化。这说明经济发展的高质量和高速度是可以兼得的。

我们中国还是一个发展中国家，进入新时代面临的总任务是实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴。我们要重新崛起，而我们的经济总量已经成为世界第二，下一步则是要由第二变第一。只有成为世界第一才能实现中华民族的伟大复兴，这是一个硬指标。

经济总量由世界第二跨越到世界第一，保持相对高速的经济发展是必须的。而过去的日本和后来的亚洲四小龙能够做到高质量和高速度兼得，这也对我们有一定的借鉴意义。现在我们有了新时代中国特色社会主义，应当更加自信才是。

上世纪50~70年代，巴西保持了连续30年的高增长，年平均增长率10.3%。后来却跌入到中等收入陷阱。对中国而言，我们要坚持走中国特色社会主义道路，而日本和亚洲四小龙的经济发展经验及巴西的教训值得我们汲取。

要知道，在实现中华民族伟大复兴之前，我们全都处在追超超越阶段，必须要讲速度，要付出更为艰巨、更为艰苦的努力。

陕西经济发展要将高质量和高速度有机统一起来

十九大报告指出，新时代我国社会的主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡、不充分发展之间的矛盾。

从全国来讲，新时代的总任务就是要消除不平衡、不充分发展之间的矛盾，实现社会主义现代化和中华民族的伟大复兴。

我们党的十九大重申实施区域协调发展战略，要强化举措推进西部大开发形成新格局。此前习近平总书记在陕西调研时，要求陕西追赶超越，实际就是让陕西高速发展，因为只有高速发展，才能追赶超越。因此，陕西要理直气壮地讲高速发展，要把高质量与高速度有机统一起来。

十九大报告指出的我国经济发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段，是说今后三十余年要实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴，以高质量发展为标志，但并不是说不要速度了。

高质量发展分为不同阶段 特征各不相同

我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，是一个稳中求进的过程，而不是突变或急拐弯。特别是实现社会主义现代化还要经历两个阶段，每个阶段都有不同的特征。

在我看来，2035年前，首先我国的经济总量要超过美国，还应当是速度和质量并重的阶段，在西部还应当是高速度与质量并存的阶段。2035年后，要使人均水平走向世界前列，才是重点讲高质量发展的阶段。

对于地处西部的陕西来说，在2050年前都要追赶超越，恐怕整个阶段都要讲速度，都处在经济高速度 高质量发展的阶段。

因此，我们的头脑要清醒，在实现中华民族伟大复兴之前，经济发展速度对我们始终重要。只有实现了社会主义现代化和中华民族的伟大复兴，才能像美国等发达国家那样，进入主要讲质量而不是讲速度的阶段。到那时，中国就应当成为引领高质量发展的社会主义现代化强国。

我们一定要尊重客观规律，不能把发达国家的经验照搬到发展中国家来。中国作为发展中国家，要实现复兴，就既要讲质量，也要讲速度，将二者有机结合起来。而陕西处在我国西部地区，欠发达的省情没有变，陕西的经济发展就既要讲高质量，也要讲高速度。因此，我们要从中国的实际、西部的实际出发，坚持走新时代中国特色社会主义道路。

(张宝通:陕西省城市经济文化研究会会长)

编辑： 肖昌希