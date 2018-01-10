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西安地铁狗年春节纪念册今起开售 地铁7个站点可购买

时间：2018-01-10 16:35:41  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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西安地铁狗年春节纪念册今起开售 地铁7个站点可购买

“西安地铁狗年春节纪念册”今日（1月10日）正式对外发售。“西安地铁狗年春节纪念册”每套内含1张卡，售价120元，可乘坐地铁40次，不计里程。

 
西安地铁狗年春节纪念册。（来自微博：@西安地铁）
 
 
西安地铁狗年春节纪念册。（来自微博：@西安地铁）
 

西部网讯 据西安地铁官微消息，“西安地铁狗年春节纪念册”今日（1月10日）正式对外发售。

据了解，“西安地铁狗年春节纪念册”每套内含1张卡，售价120元，可乘坐地铁40次，不计里程；本次纪念票乘客每人限购3套，无团购折扣价。

同时为了方便乘客购票，西安地铁在线网共设7个售票点。

分别为一号线：三桥站、通化门站；二号线：行政中心站、北大街站、纬一街站；三号线：太白南路站、大雁塔站。

为确保购票秩序，西安地铁将启用车站临时票务中心，于每日9:30-11:30安排专人进行售卖，11:30后将停止排队，当日不再售卖。纪念册限量发行，售完为止。

编辑： 肖昌希

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