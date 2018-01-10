乡村旅游+特色产业 金台区打出产业扶贫组合拳

宝鸡市金台区蟠龙镇新庄村通过发展乡村旅游，带动贫困户增收。

玉池村养鹅基地。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）一个村就是一个故事，一个产业就是带动贫困户脱贫的一条致富路。宝鸡市金台区结合自身优势，以“五区、四线、六大重点产业、精品化新农驿站”为发展方向，大力发展服务于城市的种植、养殖业和乡村休闲旅游，形成了香椿、莲菜、花椒、药材、杂果、畜牧和休闲农业六大产业，极大地激活了农村各类资源，带动贫困户增收脱贫。

发展乡村旅游让乡村变景区 村民家门口就业

“金台农业新发展，休闲农业走在先，休闲旅游产业链，美丽乡村为基点，金台区有蟠龙塬，新庄村里有特点……”1月9日，在宝鸡市金台区蟠龙镇新庄村，新庄村党支部书记、村委会主任刘志忠用自己编写的顺口溜向记者讲述村子的变化。

小游园、古井、日晷、石磟碡、石碾盘、老物件、村史档案、开心农场……宝鸡市金台区蟠龙镇新庄村积极发展乡村旅游，让小小的村子变成了一个休闲娱乐的乡村旅游好去处，吸引不少城里人前来采摘、吃农家饭、体验农耕劳作，感受乡村旅游的乐趣。

为了带动乡村旅游发展，村子里成立了华丰园种养殖农民专业合作社，吸纳贫困户入股和就业，带动贫困户增收脱贫。今年77岁的贫困户刘世荣介绍说，家里现在就他老两口，他和老伴年龄大了，不能外出干活，以前只能依靠种地获得一些收入，村上发展乡村旅游后，通过政府提供的1万元产业扶贫资金入股到合作社，除了每年享受700元分红外，还能在合作社打零工挣钱，让他能在家门口多一份收入，实现增收。

依托“乡村旅游+扶贫”的模式带动贫困户脱贫增收已经成为金台区产业扶贫的一个亮点，坚持一镇一整体、一村一特色整村谋划推进产业发展、特色塑造，贫困户参与式脱贫模式，金台区在四条旅游线上的村选择规划精品化主题新农驿站，优化农产品品类组合，塑造和延伸产业链条。

金台区硖石镇暴家河村是省级贫困村，位置偏僻、资源匮乏，是脱贫“老大难”。结合该村实际明确了乡村旅游的总体发展方向，金台区整合各类项目把暴家河村作为全域旅游的一个重要节点来打造，完善基础设施，建设景观节点，发展农家乐，开发娱乐休闲项目，打造“五彩山村”。在“彩”字上做文章，先后投资建成了生态停车场、村口游乐广场、休闲啤酒广场、五彩池、孔雀谷、孔雀路灯等景观和节点。制作3D油画彩绘墙面32幅。鼓励农户发展农家乐、彩色草编、绿色食品、土特产销售等相关旅游产业，带动贫困户脱贫。

金台区金河镇玉池村，探索发展乡村旅游，成立了玉池合作社，将村上经营性资源估值入股和投资商联合开发以玉池“公社映迹美丽乡村”为主题的建设项目，计划总投资2亿元人民币，流转土地1216亩，建设集农业、种植、养殖、农产品深加工及生态旅游为一体的农业生态园区，吸纳贫困户通过入股、就业增加收入。

“以前没有固定收入，现在我在养鹅场干活，一月2000多元，入股每年分红1000元，一年在这里能挣2万多元，收入增加了不少。”在已建成的玉池村养鹅基地，71岁的谭新科介绍说，他家里一共6口人，儿子是残疾，妻子患脑萎缩生活不能自理，村里合作社建成后，他在养鹅场干活，在家门口就能挣钱，还能顾得上家里，让他心里放心了许多。

编辑： 肖昌希