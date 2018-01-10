宝鸡高新区产业扶贫传帮带 激发贫困户内生动力

贫困户蒲锁鱼通过发展肉牛养殖不仅增加了收入，而且还成了村子里的肉牛养殖产业“带头人”。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）“一头牛能挣2500元到3000元，去年光靠养牛一项就挣了快2万元，情况还不错，现在我不光自己养牛，还带动了其他3户贫困户发展肉牛养殖。我对将来的生活很有信心，我相信只要好好干，将来的生活会更好。”宝鸡市高新区千河镇产西村的贫困户蒲锁鱼告诉记者，在帮扶干部的指导下，他通过发展肉牛养殖不仅增加了收入，而且还成了村子里的肉牛养殖产业“带头人”，这更加坚定了他通过发展肉牛养殖增收脱贫的信心。

蒲锁鱼的变化其实就是宝鸡高新区产业扶贫的一个缩影，在宝鸡高新区，像蒲锁鱼一样通过产业发展实现增收脱贫，成为脱贫示范“带头人”的还不少。近年来，宝鸡高新区在产业扶贫中，因地制宜布局种植、养殖、光伏等特色产业，大力推广“龙头企业+贫困户”、“合作社+贫困户”等模式，组建产业脱贫技术110指挥中心，提升贫困户自身“造血”功能，贫困户不仅实现了增收脱贫，还成为脱贫致富“带头人”。

贫困户发展肉牛养殖成村里的产业“带头人”

宝鸡市高新区千河镇产西村蒲锁鱼一家3口人， 蒲锁鱼由于几年前患病花光了所有积蓄，更欠下不少外债，儿子上学，妻子务农，由于患病不能干重体力活，想发展产业但又苦于没有资金，蒲锁鱼心里一直很着急，生活看不到希望。

“当时帮扶干部经常过来开导我，劝导我，给我出建议，我也有一定的养殖经验，就在帮扶干部指导下开展肉牛养殖。” 蒲锁鱼说，在帮扶干部的帮扶协调下，他获得了5万元的产业贴息贷款启动资金，加上政策补贴每头牛1000元，在村上的帮助下，一个可养殖40头肉牛的牛棚很快就建起来了，去年一共养了15头牛。

“一头牛能挣2500元到3000元，前一段时间卖了6头牛，去年光靠养牛一项就挣了快2万元，情况还不错，这多亏帮扶干部的帮忙，他们经常鼓励我，给我精神上帮助很大，让我有了对生活的信心。”蒲锁鱼说，现在肉牛养殖的前景还可以，他收入增加了不少，高新区还定期安排人员过来做防疫和肉牛养殖培训指导，这让他少了几分顾虑。

“现在我还带动了3户贫困户发展肉牛养殖，他们经常过来学习。” 蒲锁鱼说，他还要继续发展扩大规模，把肉牛养殖产业做大，带领其他贫困户一起脱贫致富。

张平让虽身体残疾，但凭借着不服输的拼劲儿，通过养猪、办家庭磨坊、醋坊，家里的日子过得越来越好。

有事干愿意干 身残志坚贫困户成致富能手

“脱贫不能等靠要，勤劳才能致富，我从来没有想过等着让别人扶，只要能干，有事干，愿意干，我相信日子会越过越好。”办家庭小磨坊、小醋坊、养猪，宝鸡高新区磻溪镇张下塬村的张平让夫妇俩虽身体残疾，但凭借着不服输的拼劲儿，家里的日子过得越来越好，成了村里的致富能手。

张平让家一共4口人，妻子和他都是下肢残疾，儿子在外打工，平时还要照顾智力残疾的弟弟，生活负担重，2015年被认定为贫困户。2016年，张平让在村上的帮扶下 ，积极发展养猪产业，在镇、村帮扶干部的支持和鼓励下，他购买了22头小猪仔，开始养猪。

除此之外，张平让在搞好养殖的同时，还在村委会旁办起来家庭小磨坊和小醋坊，通过养猪和经营小磨坊、小醋坊实现了脱贫，2016年底，张平让主动提出退出贫困户。

“咱要自食其力，我自己可以养猪，我儿子能外出打工，去年我通过养猪，再加上种植小麦，经营小醋坊、小磨坊，收入能有3万多元。”张平让说，后面他还打算把养猪场扩大规模，把日子过得更好。

编辑： 肖昌希