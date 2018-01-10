迟到就不能领驾照 咸阳车管所：根据驾校通过情况发放

西部网讯（记者 陈嘉伟）经过近一年的学习，小彭终于考完所有驾考科目，驾校也通知小彭1月4日去拿驾照。然而小彭乘兴而去却败兴而归，没有领到自己的驾照。
小彭2017年毕业于咸阳某高校，目前在西安工作，“驾校是上学那会儿报的，毕业的时候还没学完，所以驾照是在咸阳领。”
1月3日驾校通知小彭第二天去咸阳领驾照，由于降雪，当天早早出门的小彭到达咸阳的时候已经11点，“我就问工作人员领驾照的事，结果说领不了了，下一次的时间也不知道，让我问驾校，结果驾校给我说是1月中旬了。”
小彭认为这样的工作方式太不人性化，“领照为啥一天只能领那么一会儿，而且明天还不行，还得等那么久。”
对此，咸阳车管所的一名工作人员表示，驾照的发放是按驾校的学员考试情况统一发放，今天有可能是A驾校，明天是B驾校，所以不是每天都有。“学员当天把科目四考了以后，考场把成绩拿到车管所，在专门制证的地方才制作驾驶证，所以当天是领不了的，制完证以后我们会把各个驾校的学员分出来，整理归类后我们通知驾校，驾校再去通知个人去哪个地方领取驾照。”
对于小彭的情况，工作人员表示迟到是个人原因，“每次领照的时候都有一个宣誓学习，我们工作人员也是派到那个地方发驾照，因为不是专职发驾照，还有其他工作安排，所以工作人员一般按照通知的时间在那待两个小时。另外不是每天都发这个驾校的驾照，要根据科目四考试情况，可能今天是发这个驾校的，明天是另一个。”
编辑： 陈嘉伟
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