小区暖气不热物业称用气被限 天然气公司称气压正常

西部网讯（记者 陈嘉伟）上周开始西安市的气温随着降雪持续降低，跟着气温降低的还有雁塔区凯悦华庭小区的暖气温度。“最近这个暖气一点都不行，地暖都是凉的。”小区业主周先生说。
周先生说，凯悦华庭小区是自备锅炉供暖，“前几年的暖气还可以，就是今年的就不行，尤其是最近，地暖都是凉的，现在天气这么冷，叫人咋生活么。”
为此周先生也曾找过小区物业，而小区物业告诉周先生是因为天然气公司用气限制，“说现在陕西省缺气，天然气公司不给卖气，我也看到政府发的公告希望大家节约用气，但是群众的基本生活肯定是优先保障的，不可能让人在家受冻吧。”
那么事实是否如此，对此记者联系到了凯悦华庭的小区物业。一名工作人员称，确实是天然气气压不足，“天然气公司在供暖的时候就下达过通知，希望大家能错过高峰用气，让把暖气温度控制在16度左右，要保障居民用气，当时在每个单元都张贴了通知，但是有很多业主没注意到，所以一直投诉称暖气不热。”
“此外，还存在部分业主家地暖的过滤网堵塞等问题，我们都到业主家进行了清理。另外还有一个原因，因为小区已经建成快十年，有的地暖管道里面已经脏了，这需要业主自己打压冲洗。”该工作人员表示。
除了物业所谓的管道脏了，天然气公司真的限制用气了吗？记者联系到了供气方秦华天然气公司，工作人员却表示“目前管道压力都是正常，而且天然气公司不会限制用气。”
既然天然气公司没有限制用气，不少业主家也清洗了暖气过滤网，那么家里还不热又是为什么？究竟谁在说谎？目前，西部网“民生热线”栏目已将此事反映给雁塔区有关管理部门，希望尽快给业主一个答复，让家里暖和起来。
编辑： 陈嘉伟
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