第32个110宣传日。

西部网讯(记者 赵昊)今天（1月10日）是全国第32个“110宣传日”，在钟楼邮局门前，西安110开展了宣传活动，向市民群众普及110的受理范围、如何正确使用110以及微信、短信报警等应注意的事项。

活动现场，西安市特警向围观群众进行了枪械、格斗术的演练，此外，展示的警用装备也吸引了大批群众参观了解，民警还为群众详细讲解了防盗防抢防骗的安全常识。

据了解，今年是西安110建立二十周年，从最初的几个人，几部电话，到今天每天30名接警员20个接警台16条线路，“110”的变化也昭示着西安公安的跨越式发展。

数据显示，2017年西安110全年接警量1921141起，较2016年同比下降6.02%。西安110报警服务台全年365天、全天24小时受理全市110电话报警、紧急求助、网上报警、短信报警、微信报警以及群众举报和投诉。

近年来，西安110主动适应西安经济发展新常态，积极回应人民群众对安全感的新要求，紧紧围绕“奋力实现追赶超越”总体要求，以“接听处理好每一起警情”为主业，将“闻警而动，争分夺秒”作为不变的旋律，在打击犯罪、维护治安、服务社会、紧急救援等方面发挥了重要作用。

拨打110需如实反映提供明确地点信息

尽管“有危险就报警”的常识理念已经深入人心，但如何正确拨打110报警，相信不少群众并不是非常了解，对此，公安民警将如何正确拨打110向广大群众做以说明。

1、正确了解、使用110报警电话，明确110的职责范围。 2、报警时，注意110接警员提示的要点，按接警员的提示回答问题，讲明所报警情发生的时间、地点、目前状况、报警事由和联系方法。若事发紧急，请尽量保持镇静，尤其要把发生的具体时间地点讲清楚，也可以提供现场附近的明显建筑物、有字号的商店和其他标志牌。 3、尽量克服焦躁情绪，语言简练、吐字清楚。 4、如实反映事件的实际情况，不夸大，不歪曲。 5、拨打110后，请保持通信畅通，以便公安民警随时与您取得联系。 6、如无特殊情况，报警后请在报警地等候，注意观察民警到来。 7、务请积极协助警方开展调查工作。