陕西去年110平台接警量超560万 日均接警1.5万起

西部网讯（记者 赵昊）在全国第32个110宣传日当天，陕西省公安厅举行宣传活动，对全省10名“十佳接警员”和16名“优秀接警员”进行了表彰。
本次活动主题为“110，守护新时代美好生活”。活动现场对西安市公安局指挥中心接警班长秦楠等十名全省“十佳接警员”和王丹、杜蕊等16名全省“优秀接警员”进行了表彰，并由汪勇带领重温入警誓言。
110作为公安机关应急处突的“触发点”、打击犯罪的“桥头堡”和治安防控的“信息源”，在公安机关维护稳定、打击犯罪、服务群众的实践中发挥着举足轻重的作用，危难时刻，110就是群众的“生命线”。
据省厅指挥中心有关人员介绍，2017年全省各级公安110指挥中心共接各类报警求助电话560余万起，日均接警量约1.5万余起。
目前陕西在传统110报警电话的基础上，已经开通12110短信报警和微信报警平台，平台自运行以来，短信报警和微信报警的比重持续增涨，为广大群众在特殊情况下报警求助提供了便利。与此同时，各市级12345便民服务平台已开通运行，实现了与110报警台的对接分流，提升了公安机关对有效警情及时处置的效率，更好地保障了这条“生命线”的畅通。
编辑： 肖昌希
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