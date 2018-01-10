因感情纠纷 咸阳一男子引爆疑似爆炸物品致两死一伤

西部网讯 （陕西广播电视台《第一新闻》记者 李晓鹏 刘雷）今天（1月10日）早上7点多，咸阳一小区内突然传出一声巨响，居民们纷纷跑下楼，看到一住户家中疑似发生了爆炸。目前，这起事故已造成2人死亡1人受伤，警方初步调查该案件因感情纠纷引发的。
记者了解到，在事发现场，咸阳市渭城区乐育北路衔阳居小区内，出事的这户人家就是小区三号楼三单元五楼，楼下已经拉起了警戒线，刑警和法医正在勘查现场，出事的这户人家阳台玻璃已经不见了，窗框也不见踪影。
小区居民：“早上7点40分，听到有爆炸声，我在家里停不住，就赶紧跑出来了，跑下楼看这家窗户的窗框玻璃都炸到了楼下。”
记者了解到，由于事发当时七点多，一些居民还都在家中，听到爆炸声后，大家纷纷跑了出来，但对于发生爆炸的这一户人家，大家表示不认识，也不了解。
小区居民：“可能她是住人家的房子，可能是租的。”
记者从咸阳市渭城公安分局了解到，39岁的甘肃籍男子崔某与小区租住户罗某是恋人关系，今天一大早，崔某前来找罗某，而当时罗某的妹妹也在现场。
咸阳市渭城公安分局民警范帅锋：“崔某今天早上到罗某家中，向罗某讨要债务，因为之前的感情纠纷以及其他原因，没有说好，崔某就引爆了自身携带的疑似爆炸物品，结果造成崔某及罗某妹妹死亡，罗某受伤。”
目前，罗某还在医院接受救治，无生命危险，案件还在进一步侦办中。
编辑： 肖昌希
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