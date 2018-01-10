西部网安康讯（记者 毛明博）继去年11月底村里240余只鸡被不明动物咬死后，1月7日又有103只鹅和50余只鸡遇害。汉滨区江北办新义村2017夏季迄今，村民所养的鸡、鹅、羊等畜禽至少有6次被不明动物侵袭致死，损失逾5万元。如今，村民发展养殖犯了难，不知如何是好?

103鹅被害养殖户抱火盆守夜缉凶

李新迅是新义村养鹅专业户，2017年他养了800余只鹅。今年1月7日早，他给鹅喂食时发现鹅群里的鹅变少了，个别鹅身上还有血迹。

“白天我把鹅放养在地里，晚上再把鹅撵进塑料棚，周围用网圈住防止被偷。不曾想，竟然有103只鹅被害了，这让人很难受。”李新迅说，经检查发现103只死鹅中，60余只鹅背部有疑似被某种动物爪子扎进再拍伤的痕迹。另外40余只鹅背部，脖子等处被咬致死。

“今年秋季，我发现有疑似豹猫的动物曾咬伤鹅。不知道这次会不会又是豹猫作案？”李新迅说，在他检查鹅圈时还发现有动物的爪印深嵌泥地。“我当时拍照存证据了并把现场用铁丝网封锁至今等专家来勘察。”

1月9日，接到李新迅求助后，汉滨区林业局相关人员对鹅被咬伤的现场做了勘察。他们称，因无法对鹅伤鉴定，故无法判定杀害鹅的元凶。他们建议应加强防范。从1月7日开始，李新迅每晚都会抱着火盆到鹅圈旁蹲守以期抓到杀害鹅的元凶。

村里畜禽至少6次被不明动物伤害致死

村民还介绍，在李新迅家中鹅被杀害的当晚，该村村民李辉善所养的50余只鸡也被不明动物弄死了。目前，这些鸡还准备做进一步消杀后深埋。

2017年11月，该村村民李辉康240多只总价值15000余元的鸡被咬死。汉滨区畜牧兽医中心兽医师刘勇智在仔细了解情况后称，根据现场情况和鸡被咬死的情况，不排除豹猫和黄鼠狼两者联合“作案”的可能。

村民称，去年夏天有农户家的羊也被不明动物咬伤脖颈后致死，村里养殖户至少曾6此遭遇不明动物侵袭造成损失，但截止目前伤害群众畜禽的元凶仍未找到。“我们现在都不知道咋办才好？村民都害怕从事养殖了。可不从事养殖，还能有其它啥门路能脱贫致富？”